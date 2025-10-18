Рейтинг@Mail.ru
Монахиня рассказала, как ветераны ВОВ помогали ей укрывать машину от дронов - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 18.10.2025 (обновлено: 19:24 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/mashina-2049099897.html
Монахиня рассказала, как ветераны ВОВ помогали ей укрывать машину от дронов
Монахиня рассказала, как ветераны ВОВ помогали ей укрывать машину от дронов - РИА Новости, 18.10.2025
Монахиня рассказала, как ветераны ВОВ помогали ей укрывать машину от дронов
Посещавшая зону СВО как фронтовой хирург монахиня Антония (Шерцингер) рассказала, что на фронте местные жители – ветераны Великой Отечественной войны помогали... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T16:02:00+03:00
2025-10-18T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецк
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049130178_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_cf11362aff73498215b2ac1d8216ab54.jpg
https://ria.ru/20251017/zuev--2048895153.html
мариуполь
донецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049130178_0:212:960:932_1920x0_80_0_0_435883bb863782c0308d444ccc821260.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, донецк, россия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецк, Россия
Монахиня рассказала, как ветераны ВОВ помогали ей укрывать машину от дронов

Монахиня Антония рассказала, как ветераны ВОВ помогали ей укрывать машину на СВО

© Фото предоставлено монахиней Антонией (Шерцингер)Монахиня Антония Шерцингер
Монахиня Антония Шерцингер - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото предоставлено монахиней Антонией (Шерцингер)
Монахиня Антония Шерцингер
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Посещавшая зону СВО как фронтовой хирург монахиня Антония (Шерцингер) рассказала, что на фронте местные жители – ветераны Великой Отечественной войны помогали ей укрывать автомобиль маскировочной сеткой от дронов.
"Бойцы шутили, называли меня "лицо гражданской национальности". Естественно, они меня прятали, потому что я жила в сарае рядом, на территории медвзвода. Мне папа разрешил поехать (на фронт – ред.) на машине его, это был джип белый, с московскими номерами… Я возила в Мариуполь и в Донецк наших бойцов (раненых – ред.). Я разложила сиденья – у меня была такая военная "буханка". Наши воины настоящие, войны 1941-45-го, они жили напротив. И они мою машину сами, бабушка с дедушкой, накрывали маскировочной сетью", – рассказала она журналистам после церемонии закладки земли из мест боевой славы русского солдата в алтарную часть главного храма ветеранов – священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево.
Монахиня-хирург поблагодарила всех, кто в тылу плетет маскировочные сети, спасающие бойцов от вражеских беспилотников.
В субботу в алтарную часть строящегося храма после крестного хода и молебна были заложены капсулы с землей из Афганистана, Сирии, зоны спецоперации и других мест боевой славы российских солдат.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Удары ВСУ по военкорам говорят о бессилии противника, заявил священник
17 октября, 15:34
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала