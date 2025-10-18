Монахиня рассказала, как ветераны ВОВ помогали ей укрывать машину от дронов

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Посещавшая зону СВО как фронтовой хирург монахиня Антония (Шерцингер) рассказала, что на фронте местные жители – ветераны Великой Отечественной войны помогали ей укрывать автомобиль маскировочной сеткой от дронов.