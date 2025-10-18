Монахиня рассказала, как ветераны ВОВ помогали ей укрывать машину от дронов

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Посещавшая зону СВО как фронтовой хирург монахиня Антония (Шерцингер) рассказала, что на фронте местные жители – ветераны Великой Отечественной войны помогали ей укрывать автомобиль маскировочной сеткой от дронов.
"Бойцы шутили, называли меня "лицо гражданской национальности". Естественно, они меня прятали, потому что я жила в сарае рядом, на территории медвзвода. Мне папа разрешил поехать (на фронт – ред.) на машине его, это был джип белый, с московскими номерами… Я возила в Мариуполь и в Донецк наших бойцов (раненых – ред.). Я разложила сиденья – у меня была такая военная "буханка". Наши воины настоящие, войны 1941-45-го, они жили напротив. И они мою машину сами, бабушка с дедушкой, накрывали маскировочной сетью", – рассказала она журналистам после церемонии закладки земли из мест боевой славы русского солдата в алтарную часть главного храма ветеранов – священномученика Игнатия Богоносца в Новогиреево.
Монахиня-хирург поблагодарила всех, кто в тылу плетет маскировочные сети, спасающие бойцов от вражеских беспилотников.
В субботу в алтарную часть строящегося храма после крестного хода и молебна были заложены капсулы с землей из Афганистана, Сирии, зоны спецоперации и других мест боевой славы российских солдат.