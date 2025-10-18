Мадуро поздравил телеканал RT с 20-летием

МЕХИКО, 18 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российский телеканал RT с 20-летием и отметил его роль в защите правды и права народов на мир.

"Хочу передать очень особое приветствие из Каракаса Венесуэла , многоформатному СМИ Russia Today (телеканал RT - ред.), которое, как и TeleSur, уже 20 лет защищает правду человечества, право народов на мир", - заявил Мадуро , выступая в столичном районе Оскара Лопеса Риверы в приходе Сан-Агустин.

Глава государства добавил, что является "поклонником RT номер один" и выразил признательность за работу российского телеканала, который "подвергался преследованиям и нападкам со стороны западных правых медиа".

"Да благословит Бог этот прекрасный народ России и всех журналистов RT, которые с отвагой несут правду на всех языках во все страны мира", - воскликнул Мадуро.

Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян , генеральный директор RT - Алексей Николов.

Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 году был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начал работу RT America. В 2013 году RTзапустил собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начал работу канал RT UK из Лондона . В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели

Вице-президент Венесуэлы по коммуникациям и культуре Альфред Няньес сообщил, что также направил письмо в адрес главы RT Маргариты Симоньян, а также сотрудников телеканала, чтобы передать "самые тёплые поздравления по случаю 20-летия".

"От имени президента Николаса Мадуро и всего нашего народа мы празднуем эти два десятилетия неустанной работы. Поздравляем за верность правде, журналистскому качеству и делу народов, которые борются. Уверены, что свободный мир продолжит звучать громче, чем когда-либо, через ваши экраны", - написал Няньес в своем Telegram-канале.

По словам министра, эти 20 лет работы стали символом профессионализма, мужества и приверженности истине "в особенно трудные времена для этической журналистики".

Няньес напомнил, что в феврале и марте 2022 года Европейский союз запретил вещание RT и других российских СМИ, совершив "открытый и вопиющий акт цензуры, полагая, что сможет заставить замолчать целый народ".

Солидарность Венесуэлы проявилась немедленно: было обеспечено вещание RT в открытом доступе на венесуэльском телевидении как акт суверенитета и защиты подлинной свободы слова", - отметил министр.

По его словам, в условиях, когда навязываются "цензура независимым медиа, идеологическое преследование и стигматизация суверенных народов", телеканал RT "остался непоколебимым, достойным и крепким".

"Он день за днём доказывает, что качественная и глубокая журналистика может и должна быть на стороне правды. RT не только разоблачила русофобию, навязанную гегемонистскими центрами власти, но и стала голосом Глобального Юга и окном для свободного мира", - подчеркнул Няньес.

Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки , включая Аргентину , Венесуэлу, Мексику Кубу . По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к миллиарду зрителей по всему миру.