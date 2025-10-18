Рейтинг@Mail.ru
07:05 18.10.2025
Мадуро поздравил телеканал RT с 20-летием
Мадуро поздравил телеканал RT с 20-летием
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российский телеканал RT с 20-летием и отметил его роль в защите правды и права народов на мир. РИА Новости, 18.10.2025
Мадуро поздравил телеканал RT с 20-летием

Мадуро отметил роль RT в защите правды и права народов на мир

© РИА Новости / Евгений Биятов
Логотип Russia Today - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип "Russia Today". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 18 окт - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил российский телеканал RT с 20-летием и отметил его роль в защите правды и права народов на мир.
"Хочу передать очень особое приветствие из Каракаса, Венесуэла, многоформатному СМИ Russia Today (телеканал RT - ред.), которое, как и TeleSur, уже 20 лет защищает правду человечества, право народов на мир", - заявил Мадуро, выступая в столичном районе Оскара Лопеса Риверы в приходе Сан-Агустин.
Владимир Мединский
Мединский поздравил телеканал RT с юбилеем
Вчера, 00:05
Глава государства добавил, что является "поклонником RT номер один" и выразил признательность за работу российского телеканала, который "подвергался преследованиям и нападкам со стороны западных правых медиа".
"Да благословит Бог этот прекрасный народ России и всех журналистов RT, которые с отвагой несут правду на всех языках во все страны мира", - воскликнул Мадуро.
Телеканал RT - российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает восемь каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT - Маргарита Симоньян, генеральный директор RT - Алексей Николов.
Логотип телеканала RT
Таубер назвала RT громким голосом правды
17 октября, 22:37
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 году был запущен арабский канал. В 2009 году - испанский. В 2010 году начал работу RT America. В 2013 году RTзапустил собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году - начал работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году - вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году - на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.
Вице-президент Венесуэлы по коммуникациям и культуре Альфред Няньес сообщил, что также направил письмо в адрес главы RT Маргариты Симоньян, а также сотрудников телеканала, чтобы передать "самые тёплые поздравления по случаю 20-летия".
"От имени президента Николаса Мадуро и всего нашего народа мы празднуем эти два десятилетия неустанной работы. Поздравляем за верность правде, журналистскому качеству и делу народов, которые борются. Уверены, что свободный мир продолжит звучать громче, чем когда-либо, через ваши экраны", - написал Няньес в своем Telegram-канале.
По словам министра, эти 20 лет работы стали символом профессионализма, мужества и приверженности истине "в особенно трудные времена для этической журналистики".
Няньес напомнил, что в феврале и марте 2022 года Европейский союз запретил вещание RT и других российских СМИ, совершив "открытый и вопиющий акт цензуры, полагая, что сможет заставить замолчать целый народ".
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица выступает на открытии фестиваля документального кино RT.Док: Время наших героев в этнодеревне Дрвенград в Сербии. 23 ноября 2024
RT открывает новое пространство во всем мире, считает Кустурица
23 ноября 2024, 00:39
"Солидарность Венесуэлы проявилась немедленно: было обеспечено вещание RT в открытом доступе на венесуэльском телевидении как акт суверенитета и защиты подлинной свободы слова", - отметил министр.
По его словам, в условиях, когда навязываются "цензура независимым медиа, идеологическое преследование и стигматизация суверенных народов", телеканал RT "остался непоколебимым, достойным и крепким".
"Он день за днём доказывает, что качественная и глубокая журналистика может и должна быть на стороне правды. RT не только разоблачила русофобию, навязанную гегемонистскими центрами власти, но и стала голосом Глобального Юга и окном для свободного мира", - подчеркнул Няньес.
За годы работы RT успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах канал вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, аудитория телеканалов в сетях платного телевидения приближается к миллиарду зрителей по всему миру.
Даже после неоднократного применения санкций и удаления официальных аккаунтов в соцсетях RT продолжил обходить конкурентов. Это стало возможным благодаря так называемым "партизанским проектам". В 2020 году RT первым из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 миллиардов просмотров на YouTube. Только за 2024 год суммарное количество просмотров видео в соцсетях всех проектов канала достигло 23,8 миллиарда. За 2024-2025 годы проекты RT на испанском набрали более 10 миллиардов просмотров видео. В июне 2025 года был поставлен рекорд - миллиард видеопросмотров за месяц.
Президент России Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT в Большом театре в Москве
Празднование 20-летия международного телеканала RT
17 октября, 20:57
 
В миреВенесуэлаКаракасРоссияНиколас МадуроМаргарита Симоньян
 
 
