В ЛНР погиб сотрудник Национального центра гуманитарного разминирования

ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Сотрудник Национального центра гуманитарного разминирования погиб в ЛНР в ходе плановых сапёрно-розыскных работ, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Сотрудник Национального центра гуманитарного разминирования погиб в ЛНР в ходе плановых сапёрно-розыскных работ, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале

"Вчера в ходе плановых сапёрно-розыскных работ по разминированию прилегающей территории населённых пунктов Первомайского городского округа произошёл трагический инцидент с детонацией неустановленного взрывного устройства. В результате данного происшествия погиб сотрудник Национального центра гуманитарного разминирования", - говорится в сообщении.

По данным Колягина, уже в субботу произошел еще один инцидент.

"Сегодня же бригадой скорой медицинской помощи в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу был доставлен житель пгт Троицкое 1991 года рождения с множественными осколочными ранениями тела. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь", - сообщил глава округа.