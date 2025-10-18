https://ria.ru/20251018/lnr-2049070549.html
В ЛНР погиб сотрудник Национального центра гуманитарного разминирования
В ЛНР погиб сотрудник Национального центра гуманитарного разминирования
ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости.
Сотрудник Национального центра гуманитарного разминирования погиб в ЛНР в ходе плановых сапёрно-розыскных работ, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале
.
"Вчера в ходе плановых сапёрно-розыскных работ по разминированию прилегающей территории населённых пунктов Первомайского городского округа произошёл трагический инцидент с детонацией неустановленного взрывного устройства. В результате данного происшествия погиб сотрудник Национального центра гуманитарного разминирования", - говорится в сообщении.
По данным Колягина, уже в субботу произошел еще один инцидент.
"Сегодня же бригадой скорой медицинской помощи в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу был доставлен житель пгт Троицкое 1991 года рождения с множественными осколочными ранениями тела. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь", - сообщил глава округа.
По его словам, телесные повреждения были получены в результате неосторожного обращения с обнаруженным взрывоопасным предметом, повлекшего его последующую детонацию.