В Кузбассе двое детей погибли, провалившись в канализацию
15:49 18.10.2025 (обновлено: 16:20 18.10.2025)
В Кузбассе двое детей погибли, провалившись в канализацию
Двое детей погибли, утонув в канализационном коллекторе в городе Прокопьевске Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, прокуратура...
происшествия
прокопьевск
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
В Кузбассе двое детей погибли, провалившись в канализацию

В Прокопьевске два десятилетних мальчика утонули в канализационном коллекторе

© Фото : Следком Кузбасса/TelegramКанализация в Прокопьевске, куда провалились дети
Канализация в Прокопьевске, куда провалились дети - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : Следком Кузбасса/Telegram
Канализация в Прокопьевске, куда провалились дети
КЕМЕРОВО, 18 окт — РИА Новости. Двое детей погибли, утонув в канализационном коллекторе в городе Прокопьевске Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, прокуратура области организовала проверку, сообщают пресс-службы СУ СК России и надзорного ведомства региона.
Сообщение, что в Прокопьевске обнаружены тела двух десятилетних мальчиков, поступило 18 октября. Предполагаемой причиной смерти стало утопление.
"По предварительной информации, дети находились без присмотра взрослых на территории бывшей колбасной фабрики вблизи улицы Терентьевской, где провалились под лед в заполненное водой подземное сооружение, частично закрытое бетонными плитами. Третий ребенок, бывший с ними, ушел за помощью, однако спасти мальчиков не удалось. Прибывшие спасатели извлекли из воды тела несовершеннолетних без признаков жизни", — сообщает пресс-служба СК России по региону.
По данному факту в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК России ("Причинение смерти по неосторожности").
Ведомство уточняет, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи и следователи-криминалисты. Проводятся осмотр места происшествия, допросы очевидцев и другие следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
"По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой в том числе будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание указанного сооружения. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия следственными органами", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
ПроисшествияПрокопьевскКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
