В Кузбассе двое детей погибли, провалившись в канализацию

Ведомство уточняет, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи и следователи-криминалисты. Проводятся осмотр места происшествия, допросы очевидцев и другие следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

"По данному факту прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой в том числе будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание указанного сооружения. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту происшествия следственными органами", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.