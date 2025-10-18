https://ria.ru/20251018/kurskaya-2049054260.html
Над территорией Курской области отменили авиационную опасность
Над территорией Курской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 18.10.2025
Над территорией Курской области отменили авиационную опасность
Авиационную опасность отменили над территорией Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства. РИА Новости, 18.10.2025
