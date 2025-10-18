https://ria.ru/20251018/kurskaya-2049047621.html
В Курской области объявили авиационную опасность
В Курской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 18.10.2025
В Курской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T08:48:00+03:00
2025-10-18T08:48:00+03:00
2025-10-18T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/66782/14/667821407_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_7ec29678d7eadd0e7148c12d9bf827e6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/66782/14/667821407_0:0:3264:2448_1920x0_80_0_0_62f7f78702eac1b34a42f24f7f7b73f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область
В Курской области объявили авиационную опасность
В Курской области объявили авиационную опасность на всей территории региона