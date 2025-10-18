Рейтинг@Mail.ru
В Курской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 18.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 18.10.2025
В Курской области объявили авиационную опасность
В Курской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в региональном оперштабе.
В Курской области объявили авиационную опасность

Город Курск
Город Курск
Город Курск
Город Курск. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в региональном оперштабе.
"Курская область: авиационная опасность. Будьте бдительны! Силы и средства приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в Telegram-канале оперштаба региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
