Рейтинг@Mail.ru
В Кургане вспыхнул пожар в квартире, где мальчик зажег свечи для торта - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/kurgan-2049131216.html
В Кургане вспыхнул пожар в квартире, где мальчик зажег свечи для торта
В Кургане вспыхнул пожар в квартире, где мальчик зажег свечи для торта - РИА Новости, 18.10.2025
В Кургане вспыхнул пожар в квартире, где мальчик зажег свечи для торта
Пожар произошёл в квартире пятиэтажки в Кургане, где 11-летний мальчик зажег свечи для торта в игрушечном домике, возгорание ликвидировали, никто не пострадал,... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T19:28:00+03:00
2025-10-18T19:28:00+03:00
происшествия
курган
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_832824a4b6708d0da851fb983a8297cf.jpg
https://ria.ru/20251017/juzhno-sahalinsk-2049013046.html
курган
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_34f52bd95fa211b45a42332d0df37547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курган, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курган, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кургане вспыхнул пожар в квартире, где мальчик зажег свечи для торта

В Кургане вспыхнул пожар в квартире, где мальчик зажег свечи в игрушечном домике

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль
Пожарный автомобиль - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пожарный автомобиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Пожар произошёл в квартире пятиэтажки в Кургане, где 11-летний мальчик зажег свечи для торта в игрушечном домике, возгорание ликвидировали, никто не пострадал, сообщило МЧС РФ.
По данным МЧС, пожар произошел в квартире в Кургане в пятиэтажке – 11-летний мальчик был дома один, он зажигал свечи для торта в пластиковом игрушечном домике и приклеивал их на пластилин к стенкам. Когда вышел из комнаты, свечи отвалились, начался пожар.
"До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались три ребенка. Еще 10 жильцов огнеборцы вывели в спасательных масках. Пламя на 10 квадратах ликвидировали 29 специалистов и семь единиц техники ведомства", - говорится в сообщении.
Пожар на складе с канцелярскими товарами в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Южно-Сахалинске ликвидировали пожар на складе с канцтоварами
17 октября, 23:23
 
ПроисшествияКурганРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала