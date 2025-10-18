https://ria.ru/20251018/kurgan-2049131216.html
В Кургане вспыхнул пожар в квартире, где мальчик зажег свечи для торта
Пожар произошёл в квартире пятиэтажки в Кургане, где 11-летний мальчик зажег свечи для торта в игрушечном домике, возгорание ликвидировали, никто не пострадал,... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T19:28:00+03:00
происшествия
курган
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курган
россия
