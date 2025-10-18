В Кургане вспыхнул пожар в квартире, где мальчик зажег свечи для торта

ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Пожар произошёл в квартире пятиэтажки в Кургане, где 11-летний мальчик зажег свечи для торта в игрушечном домике, возгорание ликвидировали, никто не пострадал, сообщило МЧС РФ.

"До прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались три ребенка. Еще 10 жильцов огнеборцы вывели в спасательных масках. Пламя на 10 квадратах ликвидировали 29 специалистов и семь единиц техники ведомства", - говорится в сообщении.