В Крыму восстановили движение пригородных поездов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Движение пригородных поездов в Крыму, маршруты и графики следования которых были изменены по техническим причинам, полностью восстановлено, сообщили РИА Новости в "Южной пригородной пассажирской компании" (ЮППК).
Ранее компания-перевозчик "Южная пригородная пассажирская компания" (ЮППК) сообщила о возможных задержках, а также о частичных изменениях в маршрутах пригородных поездов в Крыму, в частности, на направлениях Симферополь – Евпатория, Симферополь – Джанкой и в районе Феодосии. Так, часть пути пассажирам предлагалось проехать на автобусах.
«
"Движение на участке Симферополь — Яркая и Симферополь — Элеваторная восстановлено в полном объёме. Пригородные поезда совершают посадку и высадку пассажиров по станции Остряково согласно расписанию. Движение на участке Феодосия — Владиславовка восстановлено", - сообщили в компании.
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути
17 октября, 14:55