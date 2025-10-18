В Крыму восстановили движение пригородных поездов

«

"Движение на участке Симферополь — Яркая и Симферополь — Элеваторная восстановлено в полном объёме. Пригородные поезда совершают посадку и высадку пассажиров по станции Остряково согласно расписанию. Движение на участке Феодосия — Владиславовка восстановлено", - сообщили в компании.