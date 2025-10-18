Рейтинг@Mail.ru
В Крыму восстановили движение пригородных поездов - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/krym-2049104873.html
В Крыму восстановили движение пригородных поездов
В Крыму восстановили движение пригородных поездов - РИА Новости, 18.10.2025
В Крыму восстановили движение пригородных поездов
Движение пригородных поездов в Крыму, маршруты и графики следования которых были изменены по техническим причинам, полностью восстановлено, сообщили РИА Новости РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T16:26:00+03:00
2025-10-18T16:26:00+03:00
симферополь
феодосия
республика крым
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151982/18/1519821874_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_a728d0912b451bd58b61223e93030b46.jpg
https://ria.ru/20251017/tavriya-2048882056.html
симферополь
феодосия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151982/18/1519821874_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_678086dcdd968fff7907d73bbaafa074.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
симферополь, феодосия, республика крым, общество
Симферополь, Феодосия, Республика Крым, Общество
В Крыму восстановили движение пригородных поездов

В Крыму восстановили маршруты и графики движения пригородных поездов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный вокзал в Симферополе в Крыму.
Железнодорожный вокзал в Симферополе в Крыму. - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Железнодорожный вокзал в Симферополе в Крыму.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Движение пригородных поездов в Крыму, маршруты и графики следования которых были изменены по техническим причинам, полностью восстановлено, сообщили РИА Новости в "Южной пригородной пассажирской компании" (ЮППК).
Ранее компания-перевозчик "Южная пригородная пассажирская компания" (ЮППК) сообщила о возможных задержках, а также о частичных изменениях в маршрутах пригородных поездов в Крыму, в частности, на направлениях СимферопольЕвпатория, Симферополь – Джанкой и в районе Феодосии. Так, часть пути пассажирам предлагалось проехать на автобусах.
«
"Движение на участке Симферополь — Яркая и Симферополь — Элеваторная восстановлено в полном объёме. Пригородные поезда совершают посадку и высадку пассажиров по станции Остряково согласно расписанию. Движение на участке Феодосия — Владиславовка восстановлено", - сообщили в компании.
Все поезда из Феодосии через Владиславовку – в Симферополь, Керчь и Армянск - курсируют согласно расписанию, отметили в компании.
Поезд Таврия из Санкт-Петербурга в Крым - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Пять поездов "Таврия" в сообщении с Крымом задерживаются в пути
17 октября, 14:55
 
СимферопольФеодосияРеспублика КрымОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала