В Крыму прокомментировали планы нового наступления ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Планы о подготовке к новому наступлению ВСУ больше похожи на ухищрения, чтобы выманить у США оружие, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ВСУ намерены "перейти в наступление".
"Безусловно, нельзя недооценивать угроз. Но видимого потенциала у Украины нет. Режим Зеленского идет на различные ухищрения, чтобы получить от США дальнобойные ракеты и новое оружие, а на жизни своих солдат им все равно. Пока все выглядит как блеф для выпрашивания оружия, но все может быть", - сказал Константинов.
По его словам, Зеленский хочет заполучить дальнобойные ракеты Tomahawk, которые являются очень опасным оружием.
"Здесь не должно быть иллюзий, нужно действовать на упреждение. Но, думаю, состоявшийся разговор между лидерами России и США уведет мир от новой эскалации", - сказал Константинов.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Белом Доме. В четверг американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
