КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта откроют в понедельник

КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта откроется в понедельник, 20 октября, заявило посольство Палестины в Каире. РИА Новости, 18.10.2025
