КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта откроют в понедельник - РИА Новости, 18.10.2025
17:37 18.10.2025
КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта откроют в понедельник
КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта откроется в понедельник, 20 октября, заявило посольство Палестины в Каире. РИА Новости, 18.10.2025
2025
КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта откроют в понедельник

КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта откроют 20 октября

КАИР, 18 окт - РИА Новости. КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта откроется в понедельник, 20 октября, заявило посольство Палестины в Каире.
"После коммуникации с соответствующими органами в Арабской Республике Египет объявляем, что погранпереход "Рафах" откроется с понедельника, 20 октября. Палестинские граждане, проживающие в Египте и желающие вернуться в сектор Газа, смогут совершать поездки", - говорится в заявлении палестинского посольства в Египте.
Ранее глава палестинского движения ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя заявил, что КПП "Рафах" будет в скором времени открыт с обеих сторон. В мае 2024 года израильские военные установили контроль над палестинской стороной КПП "Рафах", через который с территории Египта поступала гуманитарная помощь в сектор Газа.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Власти Газы обвинили Израиль в нарушении режима прекращения огня
© 2025 МИА «Россия сегодня»
