"Неожиданный эффект": Россия выбила США с ключевого нефтяного рынка

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Торговая политика Вашингтона привела к неожиданному результату: Москва стала основным поставщиком нафты для Венесуэлы, полностью вытеснив оттуда США. С марта по октябрь Каракас, по данным аналитической компании Kpler, получил из России почти семь миллионов баррелей, тогда как американский импорт прекратился. Почему так произошло и каковы перспективы — в материале РИА Новости.

Поиск замены

Венесуэла добывает тяжелую нефть, которую невозможно перекачивать по трубам без предварительного разжижения. Для этого как раз необходима нафта.

Долгое время США были тут практически эксклюзивным поставщиком. Американские НПЗ ценили этот рынок, позволяющий избавляться от излишков светлых нефтепродуктов. Некоторые предприятия выступали партнерами в проектах государственной Petroleos de Venezuela.

Однако Дональд Трамп усилил санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы и отозвал выданные при Джо Байдене лицензии на работу там у ряда энергетических компаний, включая Chevron.

Обратились к России

Каракас пытался закупать нафту у Китая и Ирана. Но в итоге остановились на России.

« "Ключевое преимущество здесь — качество, так как российская нафта — фракция тяжелой, значительно обогащенной серой нефти, сходной с венесуэльской. Плюс более выгодная цена по сравнению с иранскими и китайскими аналогами", — указывает Михаил Хачатурян, доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета "Высшая школа управления" Финансового университета при правительстве России.

Важный канал

Москва давно переориентировала экспорт нефтепродуктов. И продажа нафты Каракасу более чем удачно вписывается в эту стратегию, способствуя укреплению позиций в Латинской Америке.

« "Поставки в Венесуэлу важны для диверсификации экспорта на фоне растущего давления со стороны США на традиционных торговых партнеров России. С 2022-го страны Восточной и Южной Азии — основные покупатели нашего прямогонного бензина. Так, в январе-августе отечественные нефтегазовые компании отгрузили 1,8 миллиона тонн нафты на Тайвань и 1,7 — в Индию. Среди других импортеров — Китай, Сингапур, Малайзия и Турция", — говорит Сергей Ермилов, менеджер практики "Стратегия" компании "Рексофт Консалтинг".

Учитывая, что среднесуточные поставки американской нафты в Венесуэлу в прошлом году составили 57,6 тысячи баррелей в сутки, совокупный годовой российский экспорт может достигать 2,5-2,8 миллиона тонн. Это позволит нивелировать негативные последствия от выпадения тайваньского рынка и возможного сокращения продаж в другие азиатские страны, рассуждает аналитик.

Каракас уже два десятилетия находится под санкциями США, и, по мнению наблюдателей, при их сохранении Москва вполне способна закрепить за собой статус ключевого поставщика на местный рынок.

Другое дело, что при возвращении крупнейших нефтяных корпораций в страну усилится конкуренция, что осложнит ситуацию, прежде всего из-за логистики, отмечает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Однако российские нефтяники, вероятно, сделают все для того, чтобы удержаться в роли основных продавцов нафты, считает Михаил Хачатурян.

« "Причем примеру Венесуэлы могут последовать и другие нефтяные страны региона, так как фактор тяжелой нефти там становится доминирующим. А у Москвы есть опыт и технологии как добычи, так и получения различных фракций", — поясняет экономист.