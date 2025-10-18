Российские космонавты представили план прыжка над Южным полюсом

КЕЙПТАУН, 18 октября — РИА Новости. Российские космонавты Михаил Корниенко и Александр Лынник представили в южноафриканском Кейптауне план первого в истории стратосферного прыжка с парашютом над Южным полюсом, который запланирован на ноябрь 2025 года, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу генеральным консульством России в южноафриканском Кейптауне была организована встреча с российскими космонавтами, на которой детали миссии были представлены героем Российской Федерации космонавтом Михаилом Корниенко и опытным парашютистом Александром Лынником.
"Сегодня мы собрались здесь, в Замке Доброй Надежды, чтобы встретиться с российскими космонавтами, особенно с Михаилом Корниенко, который планирует совершить прыжок из стратосферы на Южный полюс. Конечно, все зависит от погодных условий, но я надеюсь, что это произойдет в ноябре", - рассказал РИА Новости генеральный консул России в Кейптауне Руслан Голубовский в кулуарах встречи.
Со слов организаторов, в ходе экспедиции будет протестировано новейшее российское аэрокосмическое оборудование: специализированные кислородные системы, парашюты и термоодежда. Техника должна выдержать экстремальные условия: температуру до минус 90 градусов и давление около 200 миллиметров ртутного столба.
"В прошлом году мы сделали это на Северном полюсе. В этом году мы собираемся сделать это в Антарктиде. Точка пока еще определяется. Чисто на Южный полюс географическую точку, наверное, не получится", - рассказал РИА Новости Корниенко.
Он добавил, что приземление вероятно произойдёт в районе одной из российских полярных станций.
Космонавт отметил, что прошлогодний прыжок над Северным полюсом, ставший первым в истории, был лишь прелюдией к более сложному антарктическому испытанию. Хотя точное приземление на Южном полюсе может быть затруднено из-за сложного рельефа, команда стремится максимально приблизиться к цели.
Со слов организаторов, подготовка к миссии, организованной отделениями Федерации космонавтики России и Русского географического общества в Башкортостане, заняла три-четыре года. Её участники подчеркнули важность специальной диеты для адаптации к низкому давлению и отметили, что во время спуска будет поддерживаться радиосвязь.
Примечательно, что в апреле 2024 года Корниенко и Лынник уже совершили исторический прыжок над Северным полюсом в День космонавтики. Они спускались две с половиной минуты на скорости до 300 километров в час при температуре минус 70 градусов, тестируя модифицированные кислородные регуляторы. Парашюты были раскрыты на высоте 1,5 тысячи метров.
