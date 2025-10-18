Рейтинг@Mail.ru
Российские космонавты представили план прыжка над Южным полюсом
Наука
 
14:01 18.10.2025
Российские космонавты представили план прыжка над Южным полюсом
Российские космонавты представили план прыжка над Южным полюсом - РИА Новости, 18.10.2025
Российские космонавты представили план прыжка над Южным полюсом
Российские космонавты Михаил Корниенко и Александр Лынник представили в южноафриканском Кейптауне план первого в истории стратосферного прыжка с парашютом над... РИА Новости, 18.10.2025
наука
россия
южный полюс
северный полюс
михаил корниенко
русское географическое общество
россия
южный полюс
северный полюс
россия, южный полюс, северный полюс, михаил корниенко, русское географическое общество
Наука, Россия, Южный полюс, Северный полюс, Михаил Корниенко, Русское географическое общество
Российские космонавты представили план прыжка над Южным полюсом

Корниенко и Лынник представили план стратосферного прыжка над Южным полюсом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГерой Российской Федерации, космонавт Михаил Корниенко
Герой Российской Федерации, космонавт Михаил Корниенко - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Герой Российской Федерации, космонавт Михаил Корниенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕЙПТАУН, 18 октября — РИА Новости. Российские космонавты Михаил Корниенко и Александр Лынник представили в южноафриканском Кейптауне план первого в истории стратосферного прыжка с парашютом над Южным полюсом, который запланирован на ноябрь 2025 года, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу генеральным консульством России в южноафриканском Кейптауне была организована встреча с российскими космонавтами, на которой детали миссии были представлены героем Российской Федерации космонавтом Михаилом Корниенко и опытным парашютистом Александром Лынником.
"Сегодня мы собрались здесь, в Замке Доброй Надежды, чтобы встретиться с российскими космонавтами, особенно с Михаилом Корниенко, который планирует совершить прыжок из стратосферы на Южный полюс. Конечно, все зависит от погодных условий, но я надеюсь, что это произойдет в ноябре", - рассказал РИА Новости генеральный консул России в Кейптауне Руслан Голубовский в кулуарах встречи.
Со слов организаторов, в ходе экспедиции будет протестировано новейшее российское аэрокосмическое оборудование: специализированные кислородные системы, парашюты и термоодежда. Техника должна выдержать экстремальные условия: температуру до минус 90 градусов и давление около 200 миллиметров ртутного столба.
"В прошлом году мы сделали это на Северном полюсе. В этом году мы собираемся сделать это в Антарктиде. Точка пока еще определяется. Чисто на Южный полюс географическую точку, наверное, не получится", - рассказал РИА Новости Корниенко.
Он добавил, что приземление вероятно произойдёт в районе одной из российских полярных станций.
Космонавт отметил, что прошлогодний прыжок над Северным полюсом, ставший первым в истории, был лишь прелюдией к более сложному антарктическому испытанию. Хотя точное приземление на Южном полюсе может быть затруднено из-за сложного рельефа, команда стремится максимально приблизиться к цели.
Со слов организаторов, подготовка к миссии, организованной отделениями Федерации космонавтики России и Русского географического общества в Башкортостане, заняла три-четыре года. Её участники подчеркнули важность специальной диеты для адаптации к низкому давлению и отметили, что во время спуска будет поддерживаться радиосвязь.
Примечательно, что в апреле 2024 года Корниенко и Лынник уже совершили исторический прыжок над Северным полюсом в День космонавтики. Они спускались две с половиной минуты на скорости до 300 километров в час при температуре минус 70 градусов, тестируя модифицированные кислородные регуляторы. Парашюты были раскрыты на высоте 1,5 тысячи метров.
НаукаРоссияЮжный полюсСеверный полюсМихаил КорниенкоРусское географическое общество
 
 
