Слова Мерца после встречи Зеленского с Трампом вызвали изумление на Западе

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц изменил тон заявлений о конфликте на Украине после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Мерц по итогам визита главы киевского режима в США написал, что Украине нужен мирный план.
"Друзья, <...> это совсем другой тон. Не "Томагавки", не "Патриоты", не "Таурус". Мир. Да. По крайней мере, я могу согласиться с этим мнением", — отметил Кошкович.
В пятницу Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что он не получит дальнобойные ракеты.
В свою очередь, портал Axios написал, что переговоры были непростыми, а американский лидер был жестким. При этом один из источников издания вовсе сказал, что "они прошли плохо".
Украинская "Страна.ua" по итогам встречи указала, что Зеленский преследовал три цели: получить "Томагавки" и бесплатную военную помощь, а также вынудить Трампа усилить давление на Россию, однако ни одной из них он не достиг.