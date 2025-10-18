Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Колумбии атаковали посольство США
04:53 18.10.2025 (обновлено: 13:39 18.10.2025)
Протестующие в Колумбии атаковали посольство США
Протестующие в Колумбии атаковали посольство США
Участники акции протеста в Боготе атаковали посольство США, ранили четырёх полицейских стрелами, а также применили взрывчатые и зажигательные вещества, сообщили РИА Новости, 18.10.2025
2025
Протестующие в Колумбии атаковали посольство США

МЕХИКО, 18 окт - РИА Новости. Участники акции протеста в Боготе атаковали посольство США, ранили четырёх полицейских стрелами, а также применили взрывчатые и зажигательные вещества, сообщили власти Колумбии.
"Я приказал проявить максимум осторожности с посольством США в Боготе. Плохо, что после достижения соглашения с "Конгрессом народов" о снятии блокад более радикальная группа атаковала полицию, охраняющую посольство, - несколько молодых людей были ранены стрелами. Посольство было защищено, как я и обещал. Колумбия выполняет международные договоры", - написал президент Колумбии Густаво Петро в своем блоге в соцсети X.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Убийцу сенатора в Колумбии приговорили к семи годам тюрьмы
28 августа, 04:02
По данным колумбийской полиции, столкновения произошли у здания посольства. Некоторые из участников были в масках и применяли луки, взрывпакеты и бутылки с зажигательной смесью. В результате четверо полицейских получили ранения в лицо, руки и ноги.
Мэр столицы Карлос Фернандо Галан пообещал передать информацию о произошедшем в прокуратуру, а также в офис омбудсмена и представительство ООН.
Секретарь правительства города Густаво Кинтеро назвал нападения преступными действиями и подчеркнул, что силовое вмешательство было необходимо для защиты граждан и сотрудников полиции. Во время беспорядков протестующие повредили станцию скоростного транспорта TransMilenio "Корфериас" и несколько других остановок в районе улицы 26, где движение временно приостановлено. Власти рекомендовали жителям избегать этого сектора, пока обстановка не будет стабилизирована.
Столкновения произошли в рамках продолжающейся пятый день национальной мобилизации коренных народов, участники которой прибыли из разных регионов страны и устроили акцию перед посольством США под лозунгом "За жизнь и достоинство народов". Протест, по словам организаторов, должен был быть мирным, однако перерос в столкновения с полицией.
Судебно-медицинский эксперт на месте нападения на сенатора Мигеля Урибе - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Во время нападения на сенатора в Колумбии пострадали еще два человека
8 июня, 05:00
 
В мире США Колумбия Богота Густаво Петро ООН
 
 
