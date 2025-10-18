Протестующие в Колумбии атаковали посольство США

МЕХИКО, 18 окт - РИА Новости. Участники акции протеста в Боготе атаковали посольство США, ранили четырёх полицейских стрелами, а также применили взрывчатые и зажигательные вещества, сообщили власти Колумбии.

"Я приказал проявить максимум осторожности с посольством США Боготе . Плохо, что после достижения соглашения с "Конгрессом народов" о снятии блокад более радикальная группа атаковала полицию, охраняющую посольство, - несколько молодых людей были ранены стрелами. Посольство было защищено, как я и обещал. Колумбия выполняет международные договоры", - написал президент Колумбии Густаво Петро в своем блоге в соцсети X.

По данным колумбийской полиции, столкновения произошли у здания посольства. Некоторые из участников были в масках и применяли луки, взрывпакеты и бутылки с зажигательной смесью. В результате четверо полицейских получили ранения в лицо, руки и ноги.

Мэр столицы Карлос Фернандо Галан пообещал передать информацию о произошедшем в прокуратуру, а также в офис омбудсмена и представительство ООН

Секретарь правительства города Густаво Кинтеро назвал нападения преступными действиями и подчеркнул, что силовое вмешательство было необходимо для защиты граждан и сотрудников полиции. Во время беспорядков протестующие повредили станцию скоростного транспорта TransMilenio "Корфериас" и несколько других остановок в районе улицы 26, где движение временно приостановлено. Власти рекомендовали жителям избегать этого сектора, пока обстановка не будет стабилизирована.