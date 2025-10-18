В Китае заявили о праве на защиту своих национальных интересов

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Китай оставляет за собой право на защиту своих национальных интересов в ответ на сдерживающие меры со стороны США, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с председателем и гендиректором инвестиционной компании Blackstone Group Стивеном Шварцманом.