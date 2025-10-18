Рейтинг@Mail.ru
В Китае заявили о праве на защиту своих национальных интересов - РИА Новости, 18.10.2025
00:49 18.10.2025
В Китае заявили о праве на защиту своих национальных интересов
в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп, скотт бессент, blackstone group
Район Гуомао в Пекине
Район Гуомао в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Китай оставляет за собой право на защиту своих национальных интересов в ответ на сдерживающие меры со стороны США, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с председателем и гендиректором инвестиционной компании Blackstone Group Стивеном Шварцманом.
"Под стратегическим руководством глав двух государств торгово-экономические группы двух стран с мая провели четыре раунда переговоров, был достигнут ряд важных результатов, что эффективно способствовало стабилизации торгово-экономическим отношений двух стран. Однако после переговоров в Мадриде американская сторона ввела ряд сдерживающих мер против КНР, что серьезно нанесло ущерб китайской стороне. Китай имеет право принимать необходимые меры для защиты своих интересов", - приводятся слова министра на сайте ведомства.
Он также подчеркнул, что сотрудничество Пекина и Вашингтона выгодно обеим сторонам, а конфронтация лишь приведет к поражению.
"Надеемся, что США совместно с Китаем, руководствуясь важным консенсусом, достигнутым в телефонном разговоре двух лидеров, будут вести равноправные диалог и консультации для надлежащего разрешения разногласий", - отметил Ван Вэньтао.
Министерство коммерции КНР 9 октября объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами. Президент США Дональд Трамп 10 октября сообщил, что США с 1 ноября или раньше введут пошлину в размере 100% на товары из КНР сверх того уровня, который Китай платит сейчас, объяснив это "агрессивной позицией" Пекина в сфере торговли. Глава минфина США Скотт Бессент в понедельник заявил, что Вашингтон может подождать с вводом новых пошлин, чтобы дать возможность лидерам двух стран встретиться и обсудить торговые вопросы.
