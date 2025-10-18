Эксперты рассказали о росте числа DDoS-атак на транспорт и логистику

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Хакеры в сентябре атаковали организации в сфере транспорта и логистики вдвое больше, чем за все первое полугодие 2025 года: число DDoS-атак на компании превысило 1,5 тысячи, подсчитали для РИА Новости аналитики компании по кибербезопасности RED Security.

"Компания RED Security ... сообщает о росте числа DDoS-атак на организации сферы логистики и транспорта. За сентябрь оно превысило 1,5 тысячи инцидентов, что почти вдвое больше, чем за все первое полугодие 2025 года", - сообщили в компании.

Отмечается, что аналогичный тренд, хотя и в меньшем масштабе, был зафиксирован в прошлом году. Тогда объем атак на эту отрасль в третьем квартале также превысил показатели предыдущего полугодия – примерно на треть. Однако, если в 2024 году число DDoS-атак на отрасль начало расти в июле и достигло пика к сентябрю, в 2025 году повышение активности злоумышленников целиком пришлось на сентябрь, пояснили в компании.

Аналитики связывают этот тренд с началом делового сезона, когда простой в работе транспортных и логистических организаций был бы наиболее заметен для пользователей и мог бы нанести максимальный финансовый и репутационный ущерб.

Так, в сентябре 2025 года самая продолжительная DDoS-атака на логистическую компанию длилась более суток – 37,5 часа. При этом, по словам специалистов, на данный момент возросла только частота атак, а их интенсивность и длительность остаются на среднем уровне.