Хуситы ворвались в дом сотрудников ООН в Йемене, сообщил источник

КАИР, 18 окт - РИА Новости. Представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы) ворвались в дом сотрудников ООН в Сане и допрашивают их, сообщил РИА Новости источник в представительстве организации.
"Силы безопасности "Ансар Алла" ворвались во временный дом иностранных сотрудников ООН в районе Хадда на юге Саны. Ворвавшиеся собрали на первом этаже 18 человек, находившихся в здании, изъяли их телефоны, компьютеры и электронные устройства и начали всех допрашивать", - рассказал источник агентства.
Хуситы 3 сентября обвинили задержанных сотрудников представительств организаций ООН в стране в шпионаже в пользу Израиля и причастности к убийству премьера созданного представителями "Ансар Алла" на подконтрольных территориях правительства и нескольких министров в результате израильских ударов по Сане.
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 7 октября заявил, что хуситы задержали еще девятерых сотрудников организации. До этого Всемирная продовольственная программа (ВПП) Организации Объединенных Наций объявила, что представители "Ансар Алла" задержали одного из ее сотрудников в Сане, а также нескольких работников в других частях страны.