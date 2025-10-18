Хуситы ворвались в дом сотрудников ООН в Йемене, сообщил источник

КАИР, 18 окт - РИА Новости. Представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы) ворвались в дом сотрудников ООН в Сане и допрашивают их, сообщил РИА Новости источник в представительстве организации.