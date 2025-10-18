Рейтинг@Mail.ru
Хуситы ворвались в дом сотрудников ООН в Йемене, сообщил источник - РИА Новости, 18.10.2025
17:24 18.10.2025
Хуситы ворвались в дом сотрудников ООН в Йемене, сообщил источник
Хуситы ворвались в дом сотрудников ООН в Йемене, сообщил источник
Представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы) ворвались в дом сотрудников ООН в Сане и допрашивают их,... РИА Новости, 18.10.2025
Хуситы ворвались в дом сотрудников ООН в Йемене, сообщил источник

Хуситы ворвались в дом сотрудников ООН в Сане и допрашивают их

КАИР, 18 окт - РИА Новости. Представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения "Ансар Алла" (хуситы) ворвались в дом сотрудников ООН в Сане и допрашивают их, сообщил РИА Новости источник в представительстве организации.
"Силы безопасности "Ансар Алла" ворвались во временный дом иностранных сотрудников ООН в районе Хадда на юге Саны. Ворвавшиеся собрали на первом этаже 18 человек, находившихся в здании, изъяли их телефоны, компьютеры и электронные устройства и начали всех допрашивать", - рассказал источник агентства.
Хуситы 3 сентября обвинили задержанных сотрудников представительств организаций ООН в стране в шпионаже в пользу Израиля и причастности к убийству премьера созданного представителями "Ансар Алла" на подконтрольных территориях правительства и нескольких министров в результате израильских ударов по Сане.
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 7 октября заявил, что хуситы задержали еще девятерых сотрудников организации. До этого Всемирная продовольственная программа (ВПП) Организации Объединенных Наций объявила, что представители "Ансар Алла" задержали одного из ее сотрудников в Сане, а также нескольких работников в других частях страны.
В ООН заявили, что хуситы задержали девять сотрудников организации
