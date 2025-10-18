Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 18.10.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Несколько взрывов прогремели в субботу в подконтрольном киевскому режиму Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T17:59:00+03:00
2025-10-18T17:59:00+03:00
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в субботу в подконтрольном киевскому режиму Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на корреспондентов.
Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.10.2025
Заголовок открываемого материала