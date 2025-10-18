На похоронах экс-премьера Кении пострадали сотни человек, пишут СМИ

Прощание с видным кенийским политиком проходит с 16 по 19 октября. По словам брата Раилы — сенатора Сиайя Одинги, погребение бывшего премьер-министра состоится в воскресенье недалеко от мавзолея его отца в городе Бондо. На этой закрытой церемонии будет дозволено присутствовать только самым близким людям покойного.

Раила Одинга, скончавшийся 15 октября, принадлежал к этнической группе луо, активно противостоящей кикуйю в политической сфере. С 1992 года входил в парламент Кении. В 2001-2002 годах занимал пост министра энергетики, затем три года был министром дорог, строительства и публичных работ.

Одинга пять раз участвовал в выборах президента, но ни одна его попытка не увенчалась успехом. В 2007 году, уступив на выборах действующему президенту Мваи Кибаки, Одинга призвал сторонников к акциям гражданского неповиновения, в ходе которых погибли около тысячи кенийцев, еще 250 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Конфликт был разрешен при международном посредничестве за счет создания правительства национального единства, где Одинга получил пост премьера. В 2013 году должность премьера Кении была упразднена. Седьмого марта 2025 года Одинга подписал пакт о сотрудничестве с действующим президентом Уильямом Руто, согласно которому оппозиционная партия Одинги имеет возможность участвовать в разработке важнейших государственных решений, а ее члены получают право назначаться в кабинет министров.