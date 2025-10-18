https://ria.ru/20251018/kamchatka-2049044094.html
На Камчатке вертолет доставил в больницу пострадавшую на Курилах туристку
2025-10-18T07:53:00+03:00
2025-10-18T07:53:00+03:00
2025-10-18T07:54:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
Пострадавшую на Курильском озере туристку доставили в краевую нейрохирургию
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт – РИА Новости. Вертолет территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) доставил в Петропавловск-Камчатский туристку из незарегистрированной группы, получившую травму позвоночника на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
"Вертолет ТЦМК доставил пострадавшую на Курильском озере девушку в ПКГО. Ее повезли в медицинское учреждение. Спасатели КГКУ "ЦОД" вернулись в расположение", — проинформировал Лебедев на своей странице в соцсети.
В минздраве региона сообщили РИА Новости, что пострадавшая в сознании, ее жизни ничего не угрожает.
"Она госпитализирована в нейрохирургическое отделение Камчатской краевой больницы", — сообщили РИА Новости в минздраве, добавив, что у девушки травмирован позвоночник.
Утром субботы туристка в составе незарегистрированной группы на Курильском озере на территории Южно-Камчатского заказника получила травму спины при падении с высоты. Как сообщал Лебедев, девушка несколько раз теряла сознание в то время, когда руководители нелегальной тургруппы пытались ее самостоятельно эвакуировать на автомобиле.