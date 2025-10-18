Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке вертолет доставил в больницу пострадавшую на Курилах туристку
07:53 18.10.2025 (обновлено: 07:54 18.10.2025)
На Камчатке вертолет доставил в больницу пострадавшую на Курилах туристку
На Камчатке вертолет доставил в больницу пострадавшую на Курилах туристку - РИА Новости, 18.10.2025
На Камчатке вертолет доставил в больницу пострадавшую на Курилах туристку
Вертолет территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) доставил в Петропавловск-Камчатский туристку из незарегистрированной группы, получившую травму... РИА Новости, 18.10.2025
Происшествия
На Камчатке вертолет доставил в больницу пострадавшую на Курилах туристку

Пострадавшую на Курильском озере туристку доставили в краевую нейрохирургию

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт – РИА Новости. Вертолет территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) доставил в Петропавловск-Камчатский туристку из незарегистрированной группы, получившую травму позвоночника на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
"Вертолет ТЦМК доставил пострадавшую на Курильском озере девушку в ПКГО. Ее повезли в медицинское учреждение. Спасатели КГКУ "ЦОД" вернулись в расположение", — проинформировал Лебедев на своей странице в соцсети.
В минздраве региона сообщили РИА Новости, что пострадавшая в сознании, ее жизни ничего не угрожает.
"Она госпитализирована в нейрохирургическое отделение Камчатской краевой больницы", — сообщили РИА Новости в минздраве, добавив, что у девушки травмирован позвоночник.
Утром субботы туристка в составе незарегистрированной группы на Курильском озере на территории Южно-Камчатского заказника получила травму спины при падении с высоты. Как сообщал Лебедев, девушка несколько раз теряла сознание в то время, когда руководители нелегальной тургруппы пытались ее самостоятельно эвакуировать на автомобиле.
