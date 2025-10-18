На Камчатке вертолет доставил в больницу пострадавшую на Курилах туристку

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт – РИА Новости. Вертолет территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) доставил в Петропавловск-Камчатский туристку из незарегистрированной группы, получившую травму позвоночника на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"Вертолет ТЦМК доставил пострадавшую на Курильском озере девушку в ПКГО. Ее повезли в медицинское учреждение. Спасатели КГКУ "ЦОД" вернулись в расположение", — проинформировал Лебедев на своей странице в соцсети.

В минздраве региона сообщили РИА Новости, что пострадавшая в сознании, ее жизни ничего не угрожает.

"Она госпитализирована в нейрохирургическое отделение Камчатской краевой больницы", — сообщили РИА Новости в минздраве, добавив, что у девушки травмирован позвоночник.