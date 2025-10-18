Туристку, получившую травму, эвакуируют с Курильского озера на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт - РИА Новости. Спасатели и медики на Камчатке готовятся к вылету для эвакуации туристки, которая получила травму позвоночника в составе незарегистрированной группы на Курильском озере, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

"Девушка, находившаяся в составе незарегистрированной группы туристов на Курильском озере, упала с высоты и получила травму спины. Медицина катастроф со спасателями КГКУ "ЦОД" вылетает на помощь. Есть подозрение на компрессионный перелом позвоночника", - проинформировал Лебедев на своей странице в соцсети.

По его словам, организаторы тура попытались самостоятельно вывезти туристку на автомобиле, но ситуация только усугубилась. "Девушка несколько раз теряла сознание. Только после этого был сделан звонок спасателям", - отметил Лебедев.

"На мой взгляд, действия организаторов - это стопроцентная демонстрация того, как не надо поступать в подобной ситуации. Совершенно неправильное решение о самостоятельной эвакуации пострадавшего с травмой такого типа", – подчеркнул министр.

Как уточнили РИА Новости в региональном Центре медицины катастроф, спасатели и медики готовы к вылету в труднодоступный район. "Ждем уточнения по погоде, мы готовы, "ЦОД" тоже готов, ждем отмашку и полетим", - сказали в Центре.