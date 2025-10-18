Рейтинг@Mail.ru
Туристку, получившую травму, эвакуируют с Курильского озера на Камчатке - РИА Новости, 18.10.2025
02:17 18.10.2025
Туристку, получившую травму, эвакуируют с Курильского озера на Камчатке
Туристку, получившую травму, эвакуируют с Курильского озера на Камчатке
2025
Туристку, получившую травму, эвакуируют с Курильского озера на Камчатке

Туристку с подозрением на перелом позвоночника эвакуируют с Курильского озера

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт - РИА Новости. Спасатели и медики на Камчатке готовятся к вылету для эвакуации туристки, которая получила травму позвоночника в составе незарегистрированной группы на Курильском озере, сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
"Девушка, находившаяся в составе незарегистрированной группы туристов на Курильском озере, упала с высоты и получила травму спины. Медицина катастроф со спасателями КГКУ "ЦОД" вылетает на помощь. Есть подозрение на компрессионный перелом позвоночника", - проинформировал Лебедев на своей странице в соцсети.
По его словам, организаторы тура попытались самостоятельно вывезти туристку на автомобиле, но ситуация только усугубилась. "Девушка несколько раз теряла сознание. Только после этого был сделан звонок спасателям", - отметил Лебедев.
"На мой взгляд, действия организаторов - это стопроцентная демонстрация того, как не надо поступать в подобной ситуации. Совершенно неправильное решение о самостоятельной эвакуации пострадавшего с травмой такого типа", – подчеркнул министр.
Как уточнили РИА Новости в региональном Центре медицины катастроф, спасатели и медики готовы к вылету в труднодоступный район. "Ждем уточнения по погоде, мы готовы, "ЦОД" тоже готов, ждем отмашку и полетим", - сказали в Центре.
Курильское озеро находится в южной части Камчатки, в Южно-Камчатском федеральном заказнике, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Озеро расположено внутри крупной вулканической кальдеры, является одним из самых глубоких и крупных пресноводных водоемов Камчатки, знаменитым своими огромными популяциями лосося и большим количеством бурых медведей.
КамчаткаКамчатский крайЮНЕСКОПроисшествия
 
 
