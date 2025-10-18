У берегов Камчатки зафиксировали 14 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт - РИА Новости. Четырнадцать афтершоков магнитудой до 5,6 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении Четырнадцать афтершоков магнитудой до 5,6 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю

Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано девять неощущаемых на суше афтершоков магнитудой до 4,7.

"За сутки произошло 14 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,6. В населённых пунктах ощущались два из них. Один из подземных толчков ощущался силой до 4 баллов", - проинформировали спасатели в своем Telegram-канале.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Объявлено предупреждение об угрозе пепловых выбросов из вулкана Ключевского. Вулканологи не исключают выпадение пепла в населённых пунктах края.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.