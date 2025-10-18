https://ria.ru/20251018/kamchatka-2049024628.html
У берегов Камчатки зафиксировали 14 афтершоков
У берегов Камчатки зафиксировали 14 афтершоков - РИА Новости, 18.10.2025
У берегов Камчатки зафиксировали 14 афтершоков
Четырнадцать афтершоков магнитудой до 5,6 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T01:45:00+03:00
2025-10-18T01:45:00+03:00
2025-10-18T01:45:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У берегов Камчатки зафиксировали 14 афтершоков
У берегов Камчатки зафиксировали 14 афтершоков магнитудой до 5,6
П.-КАМЧАТСКИЙ, 18 окт - РИА Новости.
Четырнадцать афтершоков магнитудой до 5,6 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю
.
Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировано девять неощущаемых на суше афтершоков магнитудой до 4,7.
"За сутки произошло 14 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,6. В населённых пунктах ощущались два из них. Один из подземных толчков ощущался силой до 4 баллов", - проинформировали спасатели в своем Telegram-канале.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Объявлено предупреждение об угрозе пепловых выбросов из вулкана Ключевского. Вулканологи не исключают выпадение пепла в населённых пунктах края.
Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча
, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.