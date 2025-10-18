https://ria.ru/20251018/jemen-2049094834.html
СМИ: судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия недалеко от Йемена
СМИ: судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия недалеко от Йемена - РИА Новости, 18.10.2025
СМИ: судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия недалеко от Йемена
Судно под камерунским флагом подало сигнал бедствия после взрыва на борту рядом с Йеменом, передает агентство Reuters. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T15:00:00+03:00
2025-10-18T15:00:00+03:00
2025-10-18T17:07:00+03:00
в мире
камерун
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049093955_0:129:3196:1927_1920x0_80_0_0_ea54b6aeb4c7e51a11de67f40a21b643.jpg
https://ria.ru/20251006/es-2046726011.html
камерун
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049093955_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_225774e3dc41d4bb28936485b3954143.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, камерун, йемен
СМИ: судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия недалеко от Йемена
Reuters: камерунское судно подало сигнал бедствия после взрыва вблизи Йемена