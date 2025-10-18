Рейтинг@Mail.ru
СМИ: судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия недалеко от Йемена
15:00 18.10.2025 (обновлено: 17:07 18.10.2025)
СМИ: судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия недалеко от Йемена
Судно под камерунским флагом подало сигнал бедствия после взрыва на борту рядом с Йеменом, передает агентство Reuters.
2025
в мире, камерун, йемен
В мире, Камерун, Йемен
СМИ: судно под флагом Камеруна подало сигнал бедствия недалеко от Йемена

Reuters: камерунское судно подало сигнал бедствия после взрыва вблизи Йемена

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Судно под камерунским флагом подало сигнал бедствия после взрыва на борту рядом с Йеменом, передает агентство Reuters.
"Танкер под флагом Камеруна передал сигнал бедствия по УКВ-частоте после взрыва на борту примерно в 60 морских милях к югу от йеменского города Ахвар", — говорится в сообщении со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.

Позднее телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что экипаж танкера, состоящий из 26 человек, эвакуирован.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Один из членов экипажа атакованного у Йемена нидерландского судна умер
6 октября, 21:46
 
В миреКамерунЙемен
 
 
