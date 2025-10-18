МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Власти Израиля при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) получил гроб с телом погибшего заложника, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о том, что Международный комитет Красного Креста получил останки израильского заложника от палестинского движения ХАМАС. В пятницу бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что извлекли из-под завалов в секторе Газа тело одного из погибших израильских заложников, оно будет передано Израилю.
"При посредничестве Красного креста Израиль получил гроб с телом погибшего заложника, который был передан силам ЦАХАЛ и (Службы общей безопасности - ред.) ШАБАК на территории сектора Газа. Оттуда его переправят в Израиль, где будет проведена церемония с участием Главного раввина ЦАХАЛ", - говорится в сообщении канцелярии премьера.
В тексте заявления указано, что тело заложника будет доставлено в Национальный институт судебной медицины при министерстве здравоохранения.
"По завершению процедуры опознания семье (погибшего - ред.) будет направлено официальное извещение", - добавили в канцелярии Нетаньяху.
Ранее газета Financial Times сообщила, что международная рабочая группа с участием ряда стран будет искать остающиеся в секторе Газа тела заложников.
Как писал портал Axios, Израиль сообщил США, что ХАМАС якобы предпринимает недостаточно усилий для обнаружения тел погибших израильских заложников, в связи с чем переход к следующему этапу соглашения по Газе пока невозможен.
На этой неделе движение передало израильской стороне тела девяти погибших заложников из 28, которые удерживались группировкой на момент вступления в силу соглашения о перемирии в секторе Газа. В ХАМАС заявляли, что им необходимо специальное оборудование, чтобы добраться до оставшихся тел погибших израильских заложников в секторе Газа.
Накануне МККК сообщил, что способствовал возвращению 20 заложников и 1809 заключённых, а также смог передать останки четырех заложников израильским властям.