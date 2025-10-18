https://ria.ru/20251018/ispytanija-2049136853.html
На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных вооружений
На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных вооружений - РИА Новости, 18.10.2025
На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных вооружений
На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных образцов вооружения, сообщил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале на... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T20:17:00+03:00
2025-10-18T20:17:00+03:00
2025-10-18T20:56:00+03:00
безопасность
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049141710_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_09892a31a73ad3fc2c4d76ff99ee979b.jpg
https://ria.ru/20250914/uralvagonzavod-2041801590.html
https://ria.ru/20251010/putin-2047551687.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049141710_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_75caa3eb69ffe5c07d397f3fb96c2fc8.jpg
Медведев на полигоне Капустин Яр
Медведев сообщил, что посетил полигон Капустин Яр, где состоялись испытания перспективных образцов вооружений России.
2025-10-18T20:17
true
PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев
На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных вооружений
Медведев рассказал об испытаниях на полигоне Капустин Яр
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных образцов вооружения, сообщил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале на платформе Max
.
«
"Сегодня мы наблюдали за ходом очередного этапа испытаний перспективных образцов вооружений, что обычно и делается на полигоне. Напомню, что в этом составе предыдущая демонстрация в апреле этого года поставила ряд вопросов, которые нужно было решить", — отметил он.
Медведев
уточнил, что сегодня на полигоне продемонстрировали результаты проделанной работы.
Он добавил, что также были представлены различные зенитно-пушечные и зенитно-пулеметные системы, дроны-перехватчики и другие виды вооружения.
"Мы продолжаем работу над повышением точности и дальности применения наших высокоточных средств поражения, выпускаемых в нашей оборонной промышленности, чтобы обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника, включая объекты, которые находятся в глубине обороны", — подчеркнул замглавы Совбеза.
Кроме того, на полигоне обсудили вопросы развития ПВО и противодействия беспилотникам.
Медведев посетил Капустин Яр во время рабочей поездки в Южный федеральный округ.