На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных вооружений - РИА Новости, 18.10.2025
20:17 18.10.2025 (обновлено: 20:56 18.10.2025)
На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных вооружений
На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных образцов вооружения, сообщил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев
безопасность
россия
дмитрий медведев
россия
2025
Новости
Медведев на полигоне Капустин Яр
Медведев сообщил, что посетил полигон Капустин Яр, где состоялись испытания перспективных образцов вооружений России.
безопасность, россия, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев
На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных вооружений

Медведев рассказал об испытаниях на полигоне Капустин Яр

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На полигоне Капустин Яр прошли испытания перспективных образцов вооружения, сообщил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале на платформе Max.
"Сегодня мы наблюдали за ходом очередного этапа испытаний перспективных образцов вооружений, что обычно и делается на полигоне. Напомню, что в этом составе предыдущая демонстрация в апреле этого года поставила ряд вопросов, которые нужно было решить", — отметил он.
Медведев уточнил, что сегодня на полигоне продемонстрировали результаты проделанной работы.
Он добавил, что также были представлены различные зенитно-пушечные и зенитно-пулеметные системы, дроны-перехватчики и другие виды вооружения.
"Мы продолжаем работу над повышением точности и дальности применения наших высокоточных средств поражения, выпускаемых в нашей оборонной промышленности, чтобы обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника, включая объекты, которые находятся в глубине обороны", — подчеркнул замглавы Совбеза.
Кроме того, на полигоне обсудили вопросы развития ПВО и противодействия беспилотникам.
Медведев посетил Капустин Яр во время рабочей поездки в Южный федеральный округ.
