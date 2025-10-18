Соглашение по иранской ядерной программе прекратило свое действие

Двадцать восьмого августа Великобритания, Франция и Германия уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД, или ядерной сделкой) 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной Организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении исламской республики, из-за чего рестрикции Совбеза были восстановлены с 28 сентября.