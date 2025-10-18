Первый канал готов помочь Саудовской Аравии с организацией "Интервидения"

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Первый канал готов помочь Саудовской Аравии с организацией следующего международного музыкального конкурса "Интервидение", заявил РИА Новости гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

"Да, конечно. Если понадобится, то непременно поможем", - сказал он.