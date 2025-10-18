Рейтинг@Mail.ru
Первый канал готов помочь Саудовской Аравии с организацией "Интервидения"
03:56 18.10.2025
Первый канал готов помочь Саудовской Аравии с организацией "Интервидения"
саудовская аравия, москва, россия, константин эрнст, shaman (ярослав дронов) , общество
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный музыкальный конкурс "Интервидение" в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Первый канал готов помочь Саудовской Аравии с организацией следующего международного музыкального конкурса "Интервидение", заявил РИА Новости гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
"Да, конечно. Если понадобится, то непременно поможем", - сказал он.
Конкурс "Интервидение" в следующем году пройдет в Саудовской Аравии.
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.
