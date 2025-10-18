https://ria.ru/20251018/internet-2049031782.html
Суд в Москве запретил сайт, торгующий оружием
Суд в Москве запретил сайт, торгующий оружием - РИА Новости, 18.10.2025
Суд в Москве запретил сайт, торгующий оружием
Останкинский суд Москвы запретил сайт, торгующий оружием и предлагающий его доставку по всей России и за рубеж, сказано в судебных материалах, с которыми... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T03:55:00+03:00
2025-10-18T03:55:00+03:00
2025-10-18T03:55:00+03:00
россия
московский городской суд
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980667486_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1589acc357f4be5b0547a489df0e4a2e.jpg
https://ria.ru/20251017/spisok-2048765632.html
https://ria.ru/20250912/sud-2041547608.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980667486_500:67:3142:2048_1920x0_80_0_0_bd557e4d25320123fdefebc381ccace8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московский городской суд, москва, общество
Россия, Московский городской суд, Москва, Общество
Суд в Москве запретил сайт, торгующий оружием
Суд запретил сайт, предлагающий доставку оружия по всей России
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы запретил сайт, торгующий оружием и предлагающий его доставку по всей России и за рубеж, сказано в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
С соответствующим иском в суд обратился прокурор, который обнаружил в интернете сайт с информацией о продаже разного вида оружия, в том числе боевого и охотничьего огнестрельного. Оружие продавали свободно, не запрашивая справки и разрешение. На сайте также предлагалась "доставка в любой город РФ
, а также на территорию других стран".
Вход на сайт свободный, не требует регистрации и пароля, отмечал в иске прокурор.
Суд отметил, что для приобретения оружия необходимо получить лицензию, затем регулярно проходить медосвидетельствование, в том числе психиатрическое и тесты на наркотики.
В итоге он запретил распространять информацию с сайта. Законность этого решения Мосгорсуд
проверит в декабре.