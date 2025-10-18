Суд в Москве запретил сайт, торгующий оружием

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы запретил сайт, торгующий оружием и предлагающий его доставку по всей России и за рубеж, сказано в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

С соответствующим иском в суд обратился прокурор, который обнаружил в интернете сайт с информацией о продаже разного вида оружия, в том числе боевого и охотничьего огнестрельного. Оружие продавали свободно, не запрашивая справки и разрешение. На сайте также предлагалась "доставка в любой город РФ , а также на территорию других стран".

Вход на сайт свободный, не требует регистрации и пароля, отмечал в иске прокурор.

Суд отметил, что для приобретения оружия необходимо получить лицензию, затем регулярно проходить медосвидетельствование, в том числе психиатрическое и тесты на наркотики.