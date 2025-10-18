Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве запретил сайт, торгующий оружием - РИА Новости, 18.10.2025
03:55 18.10.2025
Суд в Москве запретил сайт, торгующий оружием
Останкинский суд Москвы запретил сайт, торгующий оружием и предлагающий его доставку по всей России и за рубеж, сказано в судебных материалах, с которыми... РИА Новости, 18.10.2025
россия, московский городской суд, москва, общество
Россия, Московский городской суд, Москва, Общество
Суд в Москве запретил сайт, торгующий оружием

Суд запретил сайт, предлагающий доставку оружия по всей России

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Останкинский суд Москвы запретил сайт, торгующий оружием и предлагающий его доставку по всей России и за рубеж, сказано в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
С соответствующим иском в суд обратился прокурор, который обнаружил в интернете сайт с информацией о продаже разного вида оружия, в том числе боевого и охотничьего огнестрельного. Оружие продавали свободно, не запрашивая справки и разрешение. На сайте также предлагалась "доставка в любой город РФ, а также на территорию других стран".
Вход на сайт свободный, не требует регистрации и пароля, отмечал в иске прокурор.
Суд отметил, что для приобретения оружия необходимо получить лицензию, затем регулярно проходить медосвидетельствование, в том числе психиатрическое и тесты на наркотики.
В итоге он запретил распространять информацию с сайта. Законность этого решения Мосгорсуд проверит в декабре.
РоссияМосковский городской судМоскваОбщество
 
 
