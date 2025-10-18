Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне прогремели новые взрывы - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:48 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/herson-2049133954.html
В Херсоне прогремели новые взрывы
В Херсоне прогремели новые взрывы - РИА Новости, 18.10.2025
В Херсоне прогремели новые взрывы
Новые взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T19:48:00+03:00
2025-10-18T19:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917747510_154:66:1080:587_1920x0_80_0_0_298ab6ec8937d148175f53d2982fcd4a.jpg
https://ria.ru/20251018/pvo-2049125419.html
https://ria.ru/20251018/spetsoperatsiya-2049112620.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917747510_156:27:1080:720_1920x0_80_0_0_a17a453deb1c166a5ccf566a4be3611f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели новые взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал уже сообщал о взрывах на территории города.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над тремя областями
Вчера, 18:38
Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа сообщил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.10.2025
Вчера, 17:11
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала