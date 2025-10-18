В Херсоне прогремели новые взрывы

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в субботу в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал уже сообщал о взрывах на территории города.
"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа сообщил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.