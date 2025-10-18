https://ria.ru/20251018/hamas-2049152587.html
ХАМАС назвало решение Израиля не открывать КПП нарушением
ХАМАС назвало решение Израиля не открывать КПП нарушением - РИА Новости, 18.10.2025
ХАМАС назвало решение Израиля не открывать КПП нарушением
Решение премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не открывать КПП "Рафах" является нарушением пунктов соглашения о прекращении огня в секторе Газа и невыполнением... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T23:20:00+03:00
2025-10-18T23:20:00+03:00
2025-10-18T23:21:00+03:00
в мире
израиль
египет
биньямин нетаньяху
раф
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg
https://ria.ru/20251017/khamas-2048749533.html
израиль
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_ef2c09926428f2b244d5cef584966539.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, египет, биньямин нетаньяху, раф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Египет, Биньямин Нетаньяху, РАФ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС назвало решение Израиля не открывать КПП нарушением
ХАМАС: решение Израиля не открывать КПП Рафах является нарушением соглашения