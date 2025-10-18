Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС назвало решение Израиля не открывать КПП нарушением - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 18.10.2025 (обновлено: 23:21 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/hamas-2049152587.html
ХАМАС назвало решение Израиля не открывать КПП нарушением
ХАМАС назвало решение Израиля не открывать КПП нарушением - РИА Новости, 18.10.2025
ХАМАС назвало решение Израиля не открывать КПП нарушением
Решение премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не открывать КПП "Рафах" является нарушением пунктов соглашения о прекращении огня в секторе Газа и невыполнением... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T23:20:00+03:00
2025-10-18T23:21:00+03:00
в мире
израиль
египет
биньямин нетаньяху
раф
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47088edff5a14023ab80f2b07fc92b13.jpg
https://ria.ru/20251017/khamas-2048749533.html
израиль
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979523015_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_ef2c09926428f2b244d5cef584966539.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, биньямин нетаньяху, раф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Египет, Биньямин Нетаньяху, РАФ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС назвало решение Израиля не открывать КПП нарушением

ХАМАС: решение Израиля не открывать КПП Рафах является нарушением соглашения

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 18 окт – РИА Новости. Решение премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не открывать КПП "Рафах" является нарушением пунктов соглашения о прекращении огня в секторе Газа и невыполнением обязательств, заявило палестинское движение ХАМАС.
Ранее офис Нетаньяху сообщил, что КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта не будет открыт до дальнейшего уведомления.
"Решение Нетаньяху не открывать погранпереход "Рафах" до дальнейшего уведомления является грубым нарушением пунктов соглашения о прекращении огня и невыполнением обязательств, которые он взял перед посредниками и гарантами", - говорится в заявлении ХАМАС.
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобили Красного Креста перед передачей израильских заложников - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
ХАМАС заявило, что Израиль препятствует извлечению тел заложников
17 октября, 00:57
 
В миреИзраильЕгипетБиньямин НетаньяхуРАФХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала