В Крыму умер экс-глава парламента Леонид Грач
16:43 18.10.2025 (обновлено: 16:44 18.10.2025)
В Крыму умер экс-глава парламента Леонид Грач
Бывший глава крымского парламента Леонид Грач скончался в Крыму на 78-м году жизни, сообщается на сайте госсовета республики. РИА Новости, 18.10.2025
республика крым, украина, керчь, верховная рада украины, общество, леонид грач
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Бывший глава крымского парламента Леонид Грач скончался в Крыму на 78-м году жизни, сообщается на сайте госсовета республики.
"Президиум государственного совета Республики Крым выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной крымского политического деятеля, председателя верховного совета Автономной Республики Крым с 1998 по 2002 год, почётного гражданина города-героя Керчи Грача Леонида Ивановича", - говорится в сообщении.
Источник в парламенте Крыма сообщил РИА Новости, что прощание с Грачом состоится в Симферополе во вторник.
Грач в конце 80-х и начале 90-х годов работал секретарем, затем вторым и первым секретарем Крымского обкома Компартии Украины. После работы в крымском парламенте с 2002 по 2012 годы избирался в депутаты Верховной рады Украины.
 
Республика КрымУкраинаКерчьВерховная Рада УкраиныОбществоЛеонид Грач
 
 
