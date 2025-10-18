В Крыму умер экс-глава парламента Леонид Грач

«

"Президиум государственного совета Республики Крым выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной крымского политического деятеля, председателя верховного совета Автономной Республики Крым с 1998 по 2002 год, почётного гражданина города-героя Керчи Грача Леонида Ивановича", - говорится в сообщении.