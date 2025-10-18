Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, чем грозит несвоевременная замена счетчиков на воду
04:10 18.10.2025 (обновлено: 04:22 18.10.2025)
В Госдуме рассказали, чем грозит несвоевременная замена счетчиков на воду
В Госдуме рассказали, чем грозит несвоевременная замена счетчиков на воду
В Госдуме рассказали, чем грозит несвоевременная замена счетчиков на воду

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Несвоевременная замена счетчиков на воду может привести к переплате за услуги ЖКХ, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Срок эксплуатации счетчиков воды указывается в их техническом паспорте, но в среднем он составляет 12 лет. По окончании этого периода прибор должен быть заменен. Более того, в ходе эксплуатации счетчиков необходимо проводить поверку. Счетчики холодной воды проверяют раз в 6 лет, а горячей воды - раз в 4 года. Если поверка не проведена в срок или у счетчиков истек срок эксплуатации, жителям грозят увеличенные платежки", - сказал Колунов.
Парламентарий уточнил, что спустя три месяца после истечения срока поверки счетчиков на воду начисления пойдут по среднему показателю расхода за последние полгода.
Кроме того, по его словам, в квитанциях появится увеличенный коэффициент на оплату воды в размере 1,5 для регионов и в размере 3 для Москвы, что означает увеличение платы в 1,5 и 3 раза соответственно.
"Установка счетчиков - обязанность собственников согласно закону "Об энергоснабжении". Плата за фактическое потребление выгоднее, чем плата по нормативу с коэффициентом. Собственники с приборами учета платят за фактическое потребление ресурсов, а без них - по нормативу, который умножается на количество приписанных в квартире жильцов. Очень часто получившееся значение многократно превышает реальное потребление", - заключил он.
МоскваСергей КолуновГосдума РФОбщество
 
 
