В Госдуме рассказали, чем грозит несвоевременная замена счетчиков на воду

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Несвоевременная замена счетчиков на воду может привести к переплате за услуги ЖКХ, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"Срок эксплуатации счетчиков воды указывается в их техническом паспорте, но в среднем он составляет 12 лет. По окончании этого периода прибор должен быть заменен. Более того, в ходе эксплуатации счетчиков необходимо проводить поверку. Счетчики холодной воды проверяют раз в 6 лет, а горячей воды - раз в 4 года. Если поверка не проведена в срок или у счетчиков истек срок эксплуатации, жителям грозят увеличенные платежки", - сказал Колунов.

Парламентарий уточнил, что спустя три месяца после истечения срока поверки счетчиков на воду начисления пойдут по среднему показателю расхода за последние полгода.

Кроме того, по его словам, в квитанциях появится увеличенный коэффициент на оплату воды в размере 1,5 для регионов и в размере 3 для Москвы, что означает увеличение платы в 1,5 и 3 раза соответственно.