В Госдуме предложили дать добровольцам СВО бесплатный проезд

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" направили обращение министру обороны России Андрею Белоусову с предложением предоставить право на бесплатный проезд добровольцам для посещения родных перед заключением нового контракта для участия в СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется необходимым установить норму, наделяющую граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, правом на безвозмездный проезд к месту проживания и обратно на период 15-суточного отдыха, предусмотренного при заключении нового контракта", - сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что по действующим правилам оплачивать проезд домой, а потом обратно в военную часть во время 15-дневного отпуска добровольцы должны за свой счёт. Это, по его мнению, неправильно, потому что и на железнодорожный транспорт, и на самолёт билеты стоят дорого, а особенно для тех, кто едет за Урал – в регионы Сибири и Дальнего Востока

"В прошлом и нынешнем году тысячи российских граждан пошли служить добровольцами на СВО. У многих из них срок действия первого контракта истёк, и теперь, чтобы съездить на побывку домой, им приходится выкладывать крупную сумму денег. Существующий порядок считаю несправедливым, и для повышения социальной защиты добровольцев предлагаю унифицировать транспортные льготы и предоставить им право на бесплатный проезд", - добавил лидер партии.

Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что в настоящее время добровольцы, заключившие контракт с Минобороны, имеют право на 15-дневный отдых при продлении контракта, и это не отпуск в привычном понимании, а единственная возможность выехать за пределы части, увидеться с семьёй, восстановить силы.