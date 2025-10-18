Рейтинг@Mail.ru
18.10.2025
02:10 18.10.2025
В Госдуме предложили дать добровольцам СВО бесплатный проезд
В Госдуме предложили дать добровольцам СВО бесплатный проезд
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" направили обращение министру обороны России Андрею Белоусову с предложением предоставить право на... РИА Новости, 18.10.2025
общество
урал
дальний восток
сергей миронов
яна лантратова
госдума рф
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, урал, дальний восток, сергей миронов, яна лантратова, госдума рф
Общество, Урал, Дальний Восток, Сергей Миронов, Яна Лантратова, Госдума РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" направили обращение министру обороны России Андрею Белоусову с предложением предоставить право на бесплатный проезд добровольцам для посещения родных перед заключением нового контракта для участия в СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"Представляется необходимым установить норму, наделяющую граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, правом на безвозмездный проезд к месту проживания и обратно на период 15-суточного отдыха, предусмотренного при заключении нового контракта", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что по действующим правилам оплачивать проезд домой, а потом обратно в военную часть во время 15-дневного отпуска добровольцы должны за свой счёт. Это, по его мнению, неправильно, потому что и на железнодорожный транспорт, и на самолёт билеты стоят дорого, а особенно для тех, кто едет за Урал – в регионы Сибири и Дальнего Востока.
"В прошлом и нынешнем году тысячи российских граждан пошли служить добровольцами на СВО. У многих из них срок действия первого контракта истёк, и теперь, чтобы съездить на побывку домой, им приходится выкладывать крупную сумму денег. Существующий порядок считаю несправедливым, и для повышения социальной защиты добровольцев предлагаю унифицировать транспортные льготы и предоставить им право на бесплатный проезд", - добавил лидер партии.
Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что в настоящее время добровольцы, заключившие контракт с Минобороны, имеют право на 15-дневный отдых при продлении контракта, и это не отпуск в привычном понимании, а единственная возможность выехать за пределы части, увидеться с семьёй, восстановить силы.
"И вместо отдыха с близкими человек вынужден либо оставаться в части, либо тратить последние сбережения. Это снижает эффективность самой меры по организации отдыха, которую Минобороны ввело для восстановления боеспособности личного состава", - сказала глава думского комитета.
Общество Урал Дальний Восток Сергей Миронов Яна Лантратова Госдума РФ
 
 
