18:31 18.10.2025
Главу департамента здравоохранения Ивановской области арестовали
Главу департамента здравоохранения Ивановской области арестовали
ТУЛА, 18 окт — РИА Новости. Главу департамента здравоохранения Ивановской области Антона Арсеньева заключили под стражу на два месяца по делу о превышении полномочий с причинением тяжких последствий, сообщила пресс-служба облсуда на своей странице "ВКонтакте".
"Октябрьским районным судом города Иваново… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца… в отношении директора департамента здравоохранения Ивановской области - заместителя председателя правительства Ивановской области, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной заинтересованности, т. е. в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "в", "е" части 3 статьи 286 УК РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Арсеньев будет находиться под арестом до 16 декабря включительно.
Постановление в законную силу не вступило.
ПроисшествияИвановская областьИваново
 
 
