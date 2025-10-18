"Альтернатива для Германии" обновила рекорд поддержки среди населения

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) набрала 27% голосов поддержки, заняв первое место по популярности среди немецких партий и обновив свой рекорд поддержки среди населения в рамках опросов института INSA, следует из нового опроса института для газеты Bild.
Ранее результаты одного из предыдущих опросов, опубликованные 7 октября, показали, что АдГ достигла рекордного значения поддержки в 26,5%.
Согласно итогам нового опроса, сейчас за АдГ готовы отдать свой голос 27% респондентов, в то время как правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) может рассчитывать на 25% голосов избирателей. За социал-демократов (СДПГ) готовы проголосовать 14% опрошенных, за "Зеленых" и "Левую партию" - 11%, свидетельствуют результаты опроса. Остальные партии не преодолели бы пятипроцентный барьер для избрания в немецкий парламент.
Опрос проходил со 13 по 17 октября среди 1200 человек. Статистическая погрешность составила 2,9 процентных пунктов.
Ранее опрос INSA, результаты которого были опубликованы Bild 14 октября, показал, что сопредседатель правой партии Алиса Вайдель впервые вошла в десятку самых популярных политиков Германии.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
