В Германии нашли крупное месторождение лития, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Компания Neptune Energy заявила, что обнаружила в регионе Альтмарк в немецкой земле Саксония-Анхальт крупное месторождение лития, который является ключевым элементом в аккумуляторах, используемых среди прочего в электромобилях, сообщил таблоид Bild.

"Компания Neptune Energy, по собственным данным, обнаружила в Альтмарке гигантское месторождение лития. Это может изменить правила игры, особенно для будущего немецкой автомобильной промышленности, так как литий является неотъемлемой частью аккумуляторных батарей, которые используются, например, в электромобилях, смартфонах или планшетах", - пишет издание.

По данным компании, в Альтмарке находится месторождение с запасами 43 миллиона тонн эквивалента карбоната лития. Это было бы "одним из крупнейших проектных месторождений лития в мире".

Добыча не будет осуществляться традиционным способом. Планируется выкачивать термальную воду из глубины на поверхность. Литий будет извлекаться через систему фильтров, а вода будет закачиваться обратно.

По оценке компании IW Consult, "потенциальная валовая добавленная стоимость по всей Германии в период с 2025 по 2042 год в случае полной реализации проекта составит 6,4 миллиарда евро". Это может позволить создать до 1,5 тысяч рабочих мест.