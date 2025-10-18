https://ria.ru/20251018/germanija-2049153563.html
В Германии нашли крупное месторождение лития, сообщили СМИ
В Германии нашли крупное месторождение лития, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2025
В Германии нашли крупное месторождение лития, сообщили СМИ
Компания Neptune Energy заявила, что обнаружила в регионе Альтмарк в немецкой земле Саксония-Анхальт крупное месторождение лития, который является ключевым... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T23:42:00+03:00
2025-10-18T23:42:00+03:00
2025-10-18T23:42:00+03:00
в мире
саксония-анхальт
германия
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986276081_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b431c2eb0b26f71536d7fa45579f2f2.jpg
https://ria.ru/20250810/elektromobil-2034402010.html
https://ria.ru/20250608/mashiny-2021588104.html
саксония-анхальт
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986276081_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edc8e72910ef7a833244f69ceccc4d56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саксония-анхальт, германия, bild
В мире, Саксония-Анхальт, Германия, Bild
В Германии нашли крупное месторождение лития, сообщили СМИ
Bild: в Германии обнаружено крупное месторождение лития
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Компания Neptune Energy заявила, что обнаружила в регионе Альтмарк в немецкой земле Саксония-Анхальт крупное месторождение лития, который является ключевым элементом в аккумуляторах, используемых среди прочего в электромобилях, сообщил таблоид Bild.
"Компания Neptune Energy, по собственным данным, обнаружила в Альтмарке гигантское месторождение лития. Это может изменить правила игры, особенно для будущего немецкой автомобильной промышленности, так как литий является неотъемлемой частью аккумуляторных батарей, которые используются, например, в электромобилях, смартфонах или планшетах", - пишет издание.
По данным компании, в Альтмарке находится месторождение с запасами 43 миллиона тонн эквивалента карбоната лития. Это было бы "одним из крупнейших проектных месторождений лития в мире".
Добыча не будет осуществляться традиционным способом. Планируется выкачивать термальную воду из глубины на поверхность. Литий будет извлекаться через систему фильтров, а вода будет закачиваться обратно.
По оценке компании IW Consult, "потенциальная валовая добавленная стоимость по всей Германии
в период с 2025 по 2042 год в случае полной реализации проекта составит 6,4 миллиарда евро". Это может позволить создать до 1,5 тысяч рабочих мест.
Пока проект находится на очень ранней стадии. Если всё пойдёт по плану, фаза промышленной добычи должна начаться в 2033 году.