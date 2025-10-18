Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт осудила власти ФРГ за бездействие по решению Польши - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/germanija-2049129530.html
Вагенкнехт осудила власти ФРГ за бездействие по решению Польши
Вагенкнехт осудила власти ФРГ за бездействие по решению Польши - РИА Новости, 18.10.2025
Вагенкнехт осудила власти ФРГ за бездействие по решению Польши
Правительству ФРГ следовало вызвать посла Польши и использовать все юридические и дипломатические возможности, чтобы теракт на "Северных потоках" не остался... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T19:16:00+03:00
2025-10-18T19:16:00+03:00
в мире
германия
россия
сша
сара вагенкнехт
сеймур херш
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993424447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b43df703526cf7324167cef90c45a8e.jpg
https://ria.ru/20251018/politik-2049117876.html
https://ria.ru/20251017/polsha-2048853418.html
германия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993424447_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_96332af2b156bc25324143823913e7f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, сша, сара вагенкнехт, сеймур херш, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, оон, северный поток, северный поток — 2
В мире, Германия, Россия, США, Сара Вагенкнехт, Сеймур Херш, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, ООН, Северный поток, Северный поток — 2
Вагенкнехт осудила власти ФРГ за бездействие по решению Польши

Вагенкнехт призвала ФРГ вызвать посла Польши после отказа выдать Журавлева

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правительству ФРГ следовало вызвать посла Польши и использовать все юридические и дипломатические возможности, чтобы теракт на "Северных потоках" не остался безнаказанным, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт, комментируя отказ польского суда выдать ФРГ гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе.
"Дело о "Северных потоках" не завершено! Как может канцлер (Фридрих - ред.) Мерц молчать об этом, когда глава правительства соседней страны одобряет освобождение подозреваемого в причастности к акту государственного терроризма и подрыву нашей энергетической инфраструктуры? Правительство ФРГ не должно ходить ни у кого на поводу!" - написала Вагенкнехт в соцсети X.
Люди с флагами Евросоюза и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Французский политик раскритиковал решение Польши не выдавать Журавлева
Вчера, 17:39
По ее словам, коалиционное правительство ФРГ должно было "вызвать польского посла и использовать все юридические и дипломатические возможности, чтобы этот теракт не остался безнаказанным".
Вагенкнехт назвала "абсурдным", что Германия продолжает поддерживать Украину невероятным количеством оружия, вместо того чтобы ставить вопрос о компенсации.
"Это федеральное правительство - позор для нашей страны!" - заключила политик.
Премьер-министр Польши ранее назвал правильным принятое судом страны решение не выдавать ФРГ подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины. Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем тот же суд продлил арест еще на 40 дней. В пятницу суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из-под стражи.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Владимир Журавлев, подозреваемый в теракте на Северном потоке, в Варшавском суде - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Польше закрыли процесс по экстрадиции подозреваемого по делу "Севпотока"
17 октября, 13:24
 
В миреГерманияРоссияСШАСара ВагенкнехтСеймур ХершДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАООНСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала