Вагенкнехт осудила власти ФРГ за бездействие по решению Польши

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правительству ФРГ следовало вызвать посла Польши и использовать все юридические и дипломатические возможности, чтобы теракт на "Северных потоках" не остался безнаказанным, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт, комментируя отказ польского суда выдать ФРГ гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе.