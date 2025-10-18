Вагенкнехт осудила власти ФРГ за бездействие по решению Польши

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Правительству ФРГ следовало вызвать посла Польши и использовать все юридические и дипломатические возможности, чтобы теракт на "Северных потоках" не остался безнаказанным, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт, комментируя отказ польского суда выдать ФРГ гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в теракте на газопроводе.
"Дело о "Северных потоках" не завершено! Как может канцлер (Фридрих - ред.) Мерц молчать об этом, когда глава правительства соседней страны одобряет освобождение подозреваемого в причастности к акту государственного терроризма и подрыву нашей энергетической инфраструктуры? Правительство ФРГ не должно ходить ни у кого на поводу!" - написала Вагенкнехт в соцсети X.
По ее словам, коалиционное правительство ФРГ должно было "вызвать польского посла и использовать все юридические и дипломатические возможности, чтобы этот теракт не остался безнаказанным".
Вагенкнехт назвала "абсурдным", что Германия продолжает поддерживать Украину невероятным количеством оружия, вместо того чтобы ставить вопрос о компенсации.
"Это федеральное правительство - позор для нашей страны!" - заключила политик.
Премьер-министр Польши ранее назвал правильным принятое судом страны решение не выдавать ФРГ подозреваемого в теракте на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины. Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем тот же суд продлил арест еще на 40 дней. В пятницу суд решил не выдавать украинца ФРГ и постановил освободить его из-под стражи.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".