Над Гагаузией нависла угроза ликвидации, заявил Влах

"Узурпаторы боятся народного гнева, но всё равно продолжают давить на регион… Арест Евгении Гуцул, законного лидера гагаузского региона, и давление на автономию — это не просто политические шаги, это плевок в лицо всем гагаузам мира. На протяжении 35 лет наш народ стоит за одно — за православие, суверенитет, независимость, нейтралитет и против румынизации. Мы — гагаузы, и нас не сломить", - подчеркнул он.