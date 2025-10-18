Турция готова поддержать процесс урегулирования на Украине, заявил Фидан

СТАМБУЛ, 18 окт – РИА Новости. Турция готова оказать любую поддержку процессу украинского урегулирования, Анкара поддерживает контакты на всех уровнях, заявил в субботу глава МИД страны Хакан Фидан.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.