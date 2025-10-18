Рейтинг@Mail.ru
Турция готова поддержать процесс урегулирования на Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 18.10.2025
https://ria.ru/20251018/fidan-2049150866.html
Турция готова поддержать процесс урегулирования на Украине, заявил Фидан
Турция готова поддержать процесс урегулирования на Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 18.10.2025
Турция готова поддержать процесс урегулирования на Украине, заявил Фидан
Турция готова оказать любую поддержку процессу украинского урегулирования, Анкара поддерживает контакты на всех уровнях, заявил в субботу глава МИД страны Хакан РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T22:51:00+03:00
2025-10-18T22:51:00+03:00
в мире
россия
украина
хакан фидан
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048954045_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e57d0fb3aeed704766180c3f57c73c64.jpg
https://ria.ru/20251018/zelenskiy-2049149641.html
https://ria.ru/20251018/ukraina-2049093677.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048954045_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_194bc731853a25ae84ae5d8d0a3a5a1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, хакан фидан, турция
В мире, Россия, Украина, Хакан Фидан, Турция
Турция готова поддержать процесс урегулирования на Украине, заявил Фидан

Фидан: Турция готова оказать любую поддержку процессу урегулирования на Украине

© Фото представлено МИД Турции Хакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото представлено МИД Турции
Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 18 окт – РИА Новости. Турция готова оказать любую поддержку процессу украинского урегулирования, Анкара поддерживает контакты на всех уровнях, заявил в субботу глава МИД страны Хакан Фидан.
Министр напомнил о трех прошедших в Стамбуле раундах переговоров между делегациями РФ и Украины, отметив состав делегаций, представленный как военными, так и дипломатами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Зеленский рассказал об ответе Трампа о ракетах Tomahawk
Вчера, 22:34
"Мы снова готовы оказать любую поддержку этому процессу, продолжаем контакты на всех уровнях. Я оптимистично настроен, дай Бог, к концу года стороны найдут что-то", - заявил Фидан телеканалу Ülke TV.
Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле, но пока не получала каких-либо сигналов, заявил во вторник РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Киев ждет встречи Путина и Трампа для принятия новых решений, сообщили СМИ
Вчера, 14:54
 
В миреРоссияУкраинаХакан ФиданТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала