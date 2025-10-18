Рейтинг@Mail.ru
Акция в защиту бизнесмена Карапетяна прошла в Ереване без инцидентов - РИА Новости, 18.10.2025
20:25 18.10.2025
Акция в защиту бизнесмена Карапетяна прошла в Ереване без инцидентов
Акция в защиту бизнесмена Карапетяна прошла в Ереване без инцидентов - РИА Новости, 18.10.2025
Акция в защиту бизнесмена Карапетяна прошла в Ереване без инцидентов
Многотысячная акция в защиту находящегося в Ереване под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна прошла в Ереване без инцидентов, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T20:25:00+03:00
2025-10-18T20:25:00+03:00
в мире
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
европейский суд
армения
россия
в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, европейский суд
В мире, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Европейский суд
Акция в защиту бизнесмена Карапетяна прошла в Ереване без инцидентов

Многотысячная акция в защиту Карапетяна прошла в Ереване без инцидентов

ЕРЕВАН, 18 окт - РИА Новости. Многотысячная акция в защиту находящегося в Ереване под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна прошла в Ереване без инцидентов, передаёт корреспондент РИА Новости.
Сторонники Карапетяна после митинга на площади Свободы направились по центральным улицам столицы к зданию Службы национальной безопасности, где продолжили акцию.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Движение Карапетяна намерено отстранить от власти партию Пашиняна
Вчера, 18:15
Сейчас собравшиеся разошлись.
В воскресенье сторонники Карапетяна направятся в Первопрестольный Святой Эчмиадзин - духовный центр Армянской апостольской церкви.
Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Карапетян готов возглавить партию, заявил его соратник
Вчера, 20:04
 
В миреАрменияРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьЕвропейский суд
 
 
