В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна - РИА Новости, 18.10.2025
18:15 18.10.2025 (обновлено: 22:03 18.10.2025)
В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна
В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна - РИА Новости, 18.10.2025
В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна
Сторонники находящегося в Армении под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна начали многотысячное шествие в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2025
Многотысячный митинг в поддержку Самвела Карапетяна в Ереване
Акция началась с молитвы священнослужителей Армянской апостольской церкви. "Здесь собрались люди, которые не смирились со сложившейся ситуацией. Мы требуем освобождения политзаключенных, наших владык, Самвела Карапетяна", - заявил, открывая митинг, представитель возглавляемого бизнесменом движения "По-нашему" Алексан Алексанян. По его словам, у Армении нет перспектив с нынешней властью, а народ ее отвергает. Говоря об атаке властей на церковь, Алексанян отметил, что нужно быть готовым в любой момент её защитить.
Сторонники бизнесмена Карапетяна дошли до здания Службы нацбезопасности Армении
Вышедшие на акцию сторонники арестованного бизнесмена Карапетяна дошли до здания Службы нацбезопасности Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Многотысячный митинг в поддержку бизнесмена Карапетяна в Ереване
Многотысячный митинг в поддержку бизнесмена Карапетяна в Ереване.
в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, европейский суд
В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна

В Ереване сторонники бизнесмена Карапетяна начали многотысячное шествие

ЕРЕВАН, 18 окт — РИА Новости. Сторонники находящегося в Армении под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна начали многотысячное шествие в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости.
После митинга на площади Свободы протестующие направились по центральным улицам столицы к зданию Службы национальной безопасности.
Участники скандируют: "Свобода".

Преследование Карапетяна

Владелец компании "Ташир Групп" находится в заключении с 18 июня. Ему предъявили обвинения и арестовали за поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее властей. Бизнесмен вину не признал и назвал руководство страны несостоятельным.
Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку ААЦ. Адвокат бизнесмена Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении и обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
Армянский адвокат Александр Кочубаев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Ереване задержали адвоката, защищавшего политических противников власти
16 октября, 20:01
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины.
Также часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Полицейские в Ереване - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СК Армении завел дело после сообщения о призывах католикоса к митингам
17 октября, 22:41
 
В миреАрменияРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьЕвропейский суд
 
 
