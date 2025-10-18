https://ria.ru/20251018/erevan-2049122682.html
В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна
В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна
В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна
Сторонники находящегося в Армении под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна начали многотысячное шествие в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости.
Многотысячный митинг в поддержку Самвела Карапетяна в Ереване
Акция началась с молитвы священнослужителей Армянской апостольской церкви.
"Здесь собрались люди, которые не смирились со сложившейся ситуацией. Мы требуем освобождения политзаключенных, наших владык, Самвела Карапетяна", - заявил, открывая митинг, представитель возглавляемого бизнесменом движения "По-нашему" Алексан Алексанян.
По его словам, у Армении нет перспектив с нынешней властью, а народ ее отвергает. Говоря об атаке властей на церковь, Алексанян отметил, что нужно быть готовым в любой момент её защитить.
Сторонники бизнесмена Карапетяна дошли до здания Службы нацбезопасности Армении
Вышедшие на акцию сторонники арестованного бизнесмена Карапетяна дошли до здания Службы нацбезопасности Армении, передает корреспондент РИА Новости.
Многотысячный митинг в поддержку бизнесмена Карапетяна в Ереване
Многотысячный митинг в поддержку бизнесмена Карапетяна в Ереване.
В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна
