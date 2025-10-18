В Ереване началось многотысячное шествие сторонников Карапетяна

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

ЕРЕВАН, 18 окт — РИА Новости. Сторонники находящегося в Армении под арестом предпринимателя Самвела Карапетяна начали многотысячное шествие в Ереване, сообщил корреспондент РИА Новости.

После митинга на площади Свободы протестующие направились по центральным улицам столицы к зданию Службы национальной безопасности.

Участники скандируют: "Свобода".

Преследование Карапетяна

Владелец компании "Ташир Групп" находится в заключении с 18 июня. Ему предъявили обвинения и арестовали за поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее властей. Бизнесмен вину не признал и назвал руководство страны несостоятельным.

Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку ААЦ. Адвокат бизнесмена Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении и обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.

Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда " Ташир " — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины.