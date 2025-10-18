https://ria.ru/20251018/erevan-2049113015.html
В Ереване проходит митинг в поддержку Карапетяна
В Ереване проходит митинг в поддержку Карапетяна - РИА Новости, 18.10.2025
В Ереване проходит митинг в поддержку Карапетяна
В Ереване проходит многотысячный митинг в поддержку находящегося под арестом бизнесмена Самвела Карапетяна, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T17:13:00+03:00
2025-10-18T17:13:00+03:00
2025-10-18T18:17:00+03:00
в мире
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
армянская апостольская церковь
европейский суд
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049113623_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_01a43cd7e91c9f45ddf43d978be79b93.jpg
https://ria.ru/20251011/karapetyan-2047697080.html
https://ria.ru/20250918/karapetyan-2042668915.html
https://ria.ru/20251011/karapetyan-2047716001.html
https://ria.ru/20251011/laureat-2047716789.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049113623_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_22b7419ab70f5ff9d8d8fb963e9f7478.jpg
Многотысячный митинг в поддержку бизнесмена Карапетяна в Ереване
Многотысячный митинг в поддержку бизнесмена Карапетяна в Ереване.
2025-10-18T17:13
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, европейский суд, ереван
В мире, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Европейский суд, Ереван
В Ереване проходит митинг в поддержку Карапетяна
Многотысячный митинг в поддержку бизнесмена Карапетяна проходит в Ереване
ЕРЕВАН, 18 окт — РИА Новости. В Ереване проходит многотысячный митинг в поддержку находящегося под арестом бизнесмена Самвела Карапетяна, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась с молитвы священнослужителей Армянской апостольской церкви (ААЦ).
"Здесь собрались люди, которые не смирились со сложившейся ситуацией. Мы требуем освобождения политзаключенных, наших владык, Самвела Карапетяна", — сказал представитель возглавляемого предпринимателем движения "По-нашему" Алексан Алексанян.
По его словам, у Армении
нет перспектив с нынешней властью, а народ ее отвергает. Алексанян призвал быть готовыми в любой момент защитить ААЦ.
"Церковь — это душа народа. Кто выступает против церкви — выступает против своего народа", — добавил он.
Владелец компании "Ташир Групп" находится в заключении с 18 июня. Ему предъявили обвинения и арестовали за поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее властей. Бизнесмен вину не признал и назвал руководство страны несостоятельным.
Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку ААЦ. Адвокат бизнесмена Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении и обратиться в Европейский суд
по правам человека и другие инстанции.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины.
Также часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.