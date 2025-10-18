Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Ереване проходит митинг в поддержку Карапетяна

ЕРЕВАН, 18 окт — РИА Новости. В Ереване проходит многотысячный митинг в поддержку находящегося под арестом бизнесмена Самвела Карапетяна, передает корреспондент РИА Новости.

Акция началась с молитвы священнослужителей Армянской апостольской церкви (ААЦ).

"Здесь собрались люди, которые не смирились со сложившейся ситуацией. Мы требуем освобождения политзаключенных, наших владык, Самвела Карапетяна", — сказал представитель возглавляемого предпринимателем движения "По-нашему" Алексан Алексанян.

По его словам, у Армении нет перспектив с нынешней властью, а народ ее отвергает. Алексанян призвал быть готовыми в любой момент защитить ААЦ.

"Церковь — это душа народа. Кто выступает против церкви — выступает против своего народа", — добавил он.

Преследование Карапетяна

Владелец компании "Ташир Групп" находится в заключении с 18 июня. Ему предъявили обвинения и арестовали за поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее властей. Бизнесмен вину не признал и назвал руководство страны несостоятельным.

Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку ААЦ. Адвокат бизнесмена Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении и обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.

Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины.