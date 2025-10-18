Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала лучшие источники омега-3 жирных кислот - РИА Новости, 18.10.2025
03:35 18.10.2025
Врач назвала лучшие источники омега-3 жирных кислот
Врач назвала лучшие источники омега-3 жирных кислот - РИА Новости, 18.10.2025
Врач назвала лучшие источники омега-3 жирных кислот
Богатыми источниками омега-3 жирных кислот являются лосось, рыжиковое и льняное масла, грецкие орехи и семена чиа, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог... РИА Новости, 18.10.2025
здоровье - общество
мария калошина (врач)
общество
Врач назвала лучшие источники омега-3 жирных кислот

Эндокринолог Калошина назвала лосося отличным источником омега-3 жирных кислот

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Богатыми источниками омега-3 жирных кислот являются лосось, рыжиковое и льняное масла, грецкие орехи и семена чиа, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.
"Лосось - отличный источник омеги-3 кислоты, и именно его рекомендуют употреблять в пищу неспроста. Данная кислота содержится в нем в том самом необходимом количестве. Всего в 100-150 граммах рыбы содержатся от 1,5 до 2,5 граммов омеги-3 в чистом виде, что как раз и перекрывает с лихвой суточную норму, которая и колеблется в этих диапазонах", - сказала Калошина.
По словам врача, помимо лосося, омега-3 содержится в других видах рыб: скумбрии, сельди. Кроме того, хорошей альтернативой могут стать рыжиковое и льняное масла, а также грецкие орехи и семена чиа.
Также Калошина рассказала о пользе омега-3 жирных кислот и их влиянии на организм.
"Омега-3 жирные кислоты поступают к нам только из пищи, сам организм синтезировать их не умеет. Этот вид кислот самый полезный. Он регулирует баланс хорошего и плохого холестерина, снижает воспаление, помогает иммунным клеткам и даже косвенно влияет на углеводный обмен, помогая повысить чувствительность клеток к инсулину. Поэтому в пище должны ежедневно содержаться продукты, богатые именно данным видом омега кислот", - отметила собеседница агентства.
Здоровье - ОбществоМария Калошина (врач)Общество
 
 
