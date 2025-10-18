Врач назвала лучшие источники омега-3 жирных кислот

По словам врача, помимо лосося, омега-3 содержится в других видах рыб: скумбрии, сельди. Кроме того, хорошей альтернативой могут стать рыжиковое и льняное масла, а также грецкие орехи и семена чиа.

Также Калошина рассказала о пользе омега-3 жирных кислот и их влиянии на организм.

"Омега-3 жирные кислоты поступают к нам только из пищи, сам организм синтезировать их не умеет. Этот вид кислот самый полезный. Он регулирует баланс хорошего и плохого холестерина, снижает воспаление, помогает иммунным клеткам и даже косвенно влияет на углеводный обмен, помогая повысить чувствительность клеток к инсулину. Поэтому в пище должны ежедневно содержаться продукты, богатые именно данным видом омега кислот", - отметила собеседница агентства.