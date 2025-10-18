https://ria.ru/20251018/elbrus-2049138492.html
На Эльбрусе умер гражданин Коста-Рики
На Эльбрусе умер гражданин Коста-Рики
На Эльбрусе умер гражданин Коста-Рики
Гражданин Коста-Рики умер на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 18.10.2025
На Эльбрусе умер гражданин Коста-Рики
На Эльбрусе умер гражданин Коста-Рики, спасатели выдвинулись на поиски