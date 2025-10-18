Рейтинг@Mail.ru
На Эльбрусе умер гражданин Коста-Рики
20:29 18.10.2025 (обновлено: 21:56 18.10.2025)
На Эльбрусе умер гражданин Коста-Рики
Гражданин Коста-Рики умер на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 18.10.2025
Происшествия, Эльбрус, Коста-Рика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Эльбрус, Коста-Рика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС России. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 18 окт — РИА Новости. Гражданин Коста-Рики умер на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по региону.
"На горе Эльбрус скончался гражданин Коста-Рики. На поисковые работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе четырех человек и двух единиц техники", — отметили в ведомстве.

