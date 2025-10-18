Эксперт оценил роль позиции Зеленского в уравнении безопасности в Европе

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Позиция Владимира Зеленского не играет принципиальной роли в уравнении безопасности в Европе, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством.