Эксперт оценил роль позиции Зеленского в уравнении безопасности в Европе

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Позиция Владимира Зеленского не играет принципиальной роли в уравнении безопасности в Европе, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
В пятницу Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Как подчеркивает телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты.
"Украина в отношениях с США находится в весьма уязвимом положении. У Зеленского нет ресурса для того, чтобы с американцами торговаться и что-то у них требовать. Страна находится в очень зависимом положении от США, поэтому американцы могут им навязывать свои взгляды, установки и так далее. Мы не знаем, было ли решение принято еще до его приезда, но мы можем с уверенностью говорить о том, что позиция Зеленского какой-то принципиальной роли в этом уравнении безопасности в Европе сейчас уже не играет", - сказал Тимофеев.
Априори у Киева сейчас очень мало возможностей повлиять на Вашингтон, сказывается и усталость от этой темы, и появление на повестке дня целого ряда других тем, Украине все сложнее чего-то добиваться от Запада, продолжил эксперт.
Перед предстоящей встречей Трампа и Зеленского в четверг состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После разговора с Путиным Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине дальнобойных ракет Tomahawk, заявил, что США сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.