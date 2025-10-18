Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, кем и зачем было создано приложение венгерской оппозиции - РИА Новости, 18.10.2025
16:02 18.10.2025
Эксперт рассказал, кем и зачем было создано приложение венгерской оппозиции
Эксперт рассказал, кем и зачем было создано приложение венгерской оппозиции
Приложение венгерской оппозиционной партии "Тиса" для смартфонов разработала компания, связанная с украинскими спецслужбами, чтобы заполучить личные данные... РИА Новости, 18.10.2025
Эксперт рассказал, кем и зачем было создано приложение венгерской оппозиции

Шпётле: приложение венгерской оппозиции разработали для кражи данных

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Приложение венгерской оппозиционной партии "Тиса" для смартфонов разработала компания, связанная с украинскими спецслужбами, чтобы заполучить личные данные венгерских граждан и манипулировать их мнением в преддверии парламентских выборов, именно поэтому премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит о серьезных рисках для национальной кибербезопасности, заявил в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
Ранее Орбан заявил, что украинские спецслужбы внедрились в венгерскую общественную жизнь и "залезли к венграм в смартфоны", чтобы привести к власти на парламентских выборах 2026 года поддерживаемую Брюсселем оппозиционную партию "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, которая одобрила бы вступление Украины в Евросоюз. Орбан опубликовал сгенерированную искусственным интеллектом шуточную видеозапись, где Владимир Зеленский представляет смартфон с украинским шпионским приложением, названный по имени венгерской оппозиционной партии "Тиса" тисафоном.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии
7 октября, 12:22
"Дело в том, что приложение "Мир Тисы", которое можно установить на смартфоны, скорее всего, было создано и разработано украинской IT-компанией, сотрудничающей с украинскими спецслужбами. Это создает множество проблем, это действительно очень серьезная опасность, потому что, по сути, украинские спецслужбы действительно проникли в смартфоны венгров", - сказал Шпётле.
Эксперт напомнил слова самого Мадьяра, который утверждал, что приложение уже скачали 300 тысяч человек.
"То есть данные венгерских граждан, имена и номера стационарных телефонов, попали в руки украинских спецслужб. Очевидно, что в случае такой масштабной утечки данных украинские спецслужбы могли бы попытаться манипулировать этими людьми, например, через их страницы в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) или других социальных сетях, распространяя различные фейковые новости, чтобы побудить людей проголосовать за партию "Тиса" и выступить против действующей власти", - отметил Шпётле.
По его словам, "украинский след" в приложении "Тисы" стал виден после того, как Мадьяр в Берлине встретился с разработчиками IT-компании, которая ранее сотрудничала с украинскими вооруженными силами.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют в Венгрии
4 октября, 15:00
Ранее Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Британские спецслужбы руководят диверсиями в России, заявил Бортников
16 октября, 09:18
 
В миреВенгрияБрюссельУкраинаВиктор ОрбанПетер СийяртоВладимир ЗеленскийFacebook
 
 
