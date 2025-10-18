Эксперт рассказал, кем и зачем было создано приложение венгерской оппозиции

БУДАПЕШТ, 18 окт - РИА Новости. Приложение венгерской оппозиционной партии "Тиса" для смартфонов разработала компания, связанная с украинскими спецслужбами, чтобы заполучить личные данные венгерских граждан и манипулировать их мнением в преддверии парламентских выборов, именно поэтому премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит о серьезных рисках для национальной кибербезопасности, заявил в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле.

Ранее Орбан заявил, что украинские спецслужбы внедрились в венгерскую общественную жизнь и "залезли к венграм в смартфоны", чтобы привести к власти на парламентских выборах 2026 года поддерживаемую Брюсселем оппозиционную партию "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, которая одобрила бы вступление Украины в Евросоюз. Орбан опубликовал сгенерированную искусственным интеллектом шуточную видеозапись, где Владимир Зеленский представляет смартфон с украинским шпионским приложением, названный по имени венгерской оппозиционной партии "Тиса" тисафоном.

"Дело в том, что приложение "Мир Тисы", которое можно установить на смартфоны, скорее всего, было создано и разработано украинской IT-компанией, сотрудничающей с украинскими спецслужбами. Это создает множество проблем, это действительно очень серьезная опасность, потому что, по сути, украинские спецслужбы действительно проникли в смартфоны венгров", - сказал Шпётле.

Эксперт напомнил слова самого Мадьяра, который утверждал, что приложение уже скачали 300 тысяч человек.

"То есть данные венгерских граждан, имена и номера стационарных телефонов, попали в руки украинских спецслужб. Очевидно, что в случае такой масштабной утечки данных украинские спецслужбы могли бы попытаться манипулировать этими людьми, например, через их страницы в Facebook * (запрещена в РФ как экстремистская) или других социальных сетях, распространяя различные фейковые новости, чтобы побудить людей проголосовать за партию "Тиса" и выступить против действующей власти", - отметил Шпётле.

По его словам, "украинский след" в приложении "Тисы" стал виден после того, как Мадьяр в Берлине встретился с разработчиками IT-компании, которая ранее сотрудничала с украинскими вооруженными силами.

Ранее Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.

В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште , чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.