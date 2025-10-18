МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Финский производитель кофе Paulig хочет зарегистрировать пять товарных знаков в России, узнало РИА Новости на основе базы Роспатента.

Согласно документам, заявки передали ведомству в эту среду. В качестве заявителя числится "Ою Паулиг Финляндия Аб".

Paulig хочет продавать в России кофе молотый, растворимый, в зернах, в пакетиках и в капсулах.

В марте 2022 года компания сообщила о намерении покинуть российский рынок, в мае того же года она завершила продажу бизнеса.