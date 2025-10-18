Рейтинг@Mail.ru
04:13 18.10.2025 (обновлено: 06:24 18.10.2025)
Paulig хочет зарегистрировать пять товарных знаков в России
Финский производитель кофе Paulig хочет зарегистрировать пять товарных знаков в России, узнало РИА Новости на основе базы Роспатента. РИА Новости, 18.10.2025
Paulig хочет зарегистрировать пять товарных знаков в России

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Финский производитель кофе Paulig хочет зарегистрировать пять товарных знаков в России, узнало РИА Новости на основе базы Роспатента.
Согласно документам, заявки передали ведомству в эту среду. В качестве заявителя числится "Ою Паулиг Финляндия Аб".
Paulig хочет продавать в России кофе молотый, растворимый, в зернах, в пакетиках и в капсулах.
В марте 2022 года компания сообщила о намерении покинуть российский рынок, в мае того же года она завершила продажу бизнеса.
Paulig — производитель напитков и продуктов питания, в том числе кофе. Компания появилась в 1876 году. В 1992 году она вошла на российский рынок. В 2011 году построила завод полного цикла обжарки и упаковки кофе в Тверской области.
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Экономика
 
 
