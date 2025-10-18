https://ria.ru/20251018/ekipazh-2049036396.html
Экипаж вертолета Ка-52м поразил личный состав ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52м поразил личный состав и бронетехнику ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 18.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Экипаж вертолета Ка-52 уничтожил технику ВСУ в зоне действий «Центра»