Экипаж вертолета Ка-52м поразил личный состав ВСУ

Ударный вертолет Ка-52 ВКС России отправляется на боевое задание для уничтожения позиций ВСУ.

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м поразил личный состав и бронетехнику ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м поразил личный состав и бронированную технику ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.