Рейтинг@Mail.ru
Экипаж вертолета Ка-52м поразил личный состав ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 18.10.2025 (обновлено: 05:20 18.10.2025)
https://ria.ru/20251018/ekipazh-2049036396.html
Экипаж вертолета Ка-52м поразил личный состав ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52м поразил личный состав ВСУ - РИА Новости, 18.10.2025
Экипаж вертолета Ка-52м поразил личный состав ВСУ
Экипаж вертолета Ка-52м поразил личный состав и бронетехнику ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 18.10.2025
2025-10-18T05:15:00+03:00
2025-10-18T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782770017_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_300b7c4a82f3454defc33e4e73f0495d.jpg
https://ria.ru/20251016/ukraina-2048601958.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782770017_87:0:1527:1080_1920x0_80_0_0_bde437218c408b1cbe53ca71638d7571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экипаж вертолета Ка-52м поразил личный состав ВСУ

Экипаж вертолета Ка-52 уничтожил технику ВСУ в зоне действий «Центра»

© РИА Новости / УПСИ МО РФ | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 ВКС России отправляется на боевое задание для уничтожения позиций ВСУ.
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России отправляется на боевое задание для уничтожения позиций ВСУ. - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости / УПСИ МО РФ
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России отправляется на боевое задание для уничтожения позиций ВСУ.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52м поразил личный состав и бронетехнику ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м поразил личный состав и бронированную технику ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Центр". Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Единственный вариант". В США сделали заявление о конфликте на Украине
16 октября, 13:32
Уточняется, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
"По докладам авиановодчика личный состав ВСУ был уничтожен", - добавили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала