Ефимов: пять школ построили и реконструировали в Новой Москве с начала года

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Пять объектов образования построили и реконструировали с января по сентябрь 2025 года в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы в рамках адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"За девять месяцев в столице за бюджетные средства возвели и реконструировали пять образовательных объектов общей площадью более 48 тысяч квадратных метров. Здания позволят создать современные условия для обучения и развития подрастающего поколения, повысить качество и доступность образования", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Вместе с тем новый учебный корпус на 400 мест для школы №2122 имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова появился в этом году в Щербинке. А в Красной Пахре завершилась реконструкция трехэтажного здания школы №2075.