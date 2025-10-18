Ефимов: пять школ построили и реконструировали в Новой Москве с начала года

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Пять объектов образования построили и реконструировали с января по сентябрь 2025 года в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы в рамках адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Речь идет о школах, рассчитанных на свыше трех тысяч учащихся, в районах Бекасово, Краснопахорский, Коммунарка и Щербинка.
«
"За девять месяцев в столице за бюджетные средства возвели и реконструировали пять образовательных объектов общей площадью более 48 тысяч квадратных метров. Здания позволят создать современные условия для обучения и развития подрастающего поколения, повысить качество и доступность образования", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
В свою очередь руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров уточнил, что самой крупной построенной с начала года школой в ТиНАО стало учреждение образования на 1,1 тысячи учащихся в Коммунарке. В школе, адаптированной в том числе для ребят с ограниченными возможностями, создали IT-полигон, оснастили лабораторно-исследовательские комплексы, оборудовали бассейн и спортзалы.
Вместе с тем новый учебный корпус на 400 мест для школы №2122 имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова появился в этом году в Щербинке. А в Красной Пахре завершилась реконструкция трехэтажного здания школы №2075.