Ефимов: пять школ построили и реконструировали в Новой Москве с начала года - РИА Новости, 18.10.2025
16:12 18.10.2025
Ефимов: пять школ построили и реконструировали в Новой Москве с начала года
Ефимов: пять школ построили и реконструировали в Новой Москве с начала года - РИА Новости, 18.10.2025
Ефимов: пять школ построили и реконструировали в Новой Москве с начала года
Пять объектов образования построили и реконструировали с января по сентябрь 2025 года в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы в рамках... РИА Новости, 18.10.2025
2025
Ефимов: пять школ построили и реконструировали в Новой Москве с начала года

Ефимов: пять школ возвели и реконструировали по АИП в ТиНАО с начала 2025 года

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Пять объектов образования построили и реконструировали с января по сентябрь 2025 года в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы в рамках адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Речь идет о школах, рассчитанных на свыше трех тысяч учащихся, в районах Бекасово, Краснопахорский, Коммунарка и Щербинка.
«
"За девять месяцев в столице за бюджетные средства возвели и реконструировали пять образовательных объектов общей площадью более 48 тысяч квадратных метров. Здания позволят создать современные условия для обучения и развития подрастающего поколения, повысить качество и доступность образования", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
В свою очередь руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров уточнил, что самой крупной построенной с начала года школой в ТиНАО стало учреждение образования на 1,1 тысячи учащихся в Коммунарке. В школе, адаптированной в том числе для ребят с ограниченными возможностями, создали IT-полигон, оснастили лабораторно-исследовательские комплексы, оборудовали бассейн и спортзалы.
Вместе с тем новый учебный корпус на 400 мест для школы №2122 имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова появился в этом году в Щербинке. А в Красной Пахре завершилась реконструкция трехэтажного здания школы №2075.
 
