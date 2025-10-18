Рейтинг@Mail.ru
Появилась уточненная информация о погибших в ДТП в Подмосковье
19:39 18.10.2025 (обновлено: 19:40 18.10.2025)
Появилась уточненная информация о погибших в ДТП в Подмосковье
Появилась уточненная информация о погибших в ДТП в Подмосковье
2025-10-18T19:39:00+03:00
2025-10-18T19:40:00+03:00
происшествия, московская область (подмосковье), серпухов
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Серпухов
Появилась уточненная информация о погибших в ДТП в Подмосковье

В Серпухове в ДТП погибли водители грузового и легкового автомобилей

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramНа месте массового ДТП в городском округе Серпухов
На месте массового ДТП в городском округе Серпухов - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
На месте массового ДТП в городском округе Серпухов
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения четырех грузовых и двух легковых автомобилей на трассе М-2 "Крым" в подмосковном городском округе Серпухов, сообщила пресс-служба ГУ МВД Московской области.
В субботу ГУ МВД Подмосковья объявило, что около 16.00 на 99-м километре трассы М-2 "Крым" столкнулись четыре грузовых и два легковых автомобиля. Прокуратура Московской области отметила, что водитель бензовоза погиб, пострадавших шестилетнюю девочку и девятилетнего мальчика госпитализировали.
"По уточненной информации, в результате ДТП погибли два человека: водители грузового и легкового автомобилей", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Серпухов
 
 
