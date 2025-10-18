Появилась уточненная информация о погибших в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения четырех грузовых и двух легковых автомобилей на трассе М-2 "Крым" в подмосковном городском округе Серпухов, сообщила пресс-служба ГУ МВД Московской области.